Сальдо: ВСУ попадут в ловушку, если попытаются форсировать оборону в Херсонской области

Врио главы региона ранее заявил, что в случае контрнаступления ВСУ возведенные сооружения не позволят им дойти до Крыма

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в ловушку, если попытаются преодолеть возведенную в Херсонской области эшелонированную оборону. Об этом заявил во вторник врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

"Фортификации очень серьезные, в несколько эшелонов, и поэтому даже если кто-то попытается сунуться, то это будет просто ловушка, чтобы погибли дополнительные военные из ВСУ. Их будут просто бросать на убой", - сказал Сальдо.

Ранее он говорил, что в случае контрнаступления ВСУ возведенные сооружения не позволят им дойти до Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщал, что и на самом полуострове выстроена глубокоэшелонированная оборона.