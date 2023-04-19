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ТАСС

Балтийский флот провел учения по ПВО в пункте базирования с участием более 10 кораблей

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Кадры учений Балтийского флота РФ
Кадры учений Балтийского флота РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Пресс-служба флота сообщила, что расчеты корабельных зенитных ракетных комплексов "Оса", артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения отражали удары условного противника с воздуха

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Более 10 надводных кораблей Балтийского флота были задействованы в учениях по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования в Балтийске - главной военно-морской базе в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Задачи по ПВО отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской военно-морской базы - всего более 10 надводных кораблей флота", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что расчеты корабельных зенитных ракетных комплексов "Оса", артиллерийских установок АК-630 и постов визуального наблюдения отражали удары условного противника с воздуха.

"В числе первоочередных задач, на которые обращалось особое внимание в ходе учения, - поиск, сопровождение и уничтожение скоростных малоразмерных целей, имитирующих разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты", - сказали в пресс-службе, отметив, что беспилотники и авиация были смоделированы электронным способом с помощью боевых информационных систем кораблей.

По оценкам руководства учениями, нормативы по классификации целей и приведению в готовность средств ПВО к боевому применению были выполнены личным составом. 

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АК-630 Ласка
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БФ
Военные учения
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