Главы МИД G7 призвали Китай к переговорам с США для снижения стратегических рисков

Токио. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала Китая и призвали Пекин к переговорам с США.

"Большая семерка" поделилась своими опасениями по поводу расширения Китаем своего ядерного арсенала. Министры призвали Китай незамедлительно приступить к обсуждению с США вопросов снижения стратегических рисков.

Дипломаты также подтвердили важность контроля за предметами и технологиями, которые могут быть использованы в военных целях, главным образом с помощью многосторонних режимов экспортного контроля.

МИД Японии отмечает, что в ходе встречи министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса выразил обеспокоенность в связи с такими событиями, как решение России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжающиеся провокационные действия Северной Кореи, включая ее ядерные и ракетные разработки и запуски баллистических ракет, а также расширение деятельности Ирана по ядерным разработкам.

"Большая семерка" подтвердила свою приверженность конечной цели - созданию мира без ядерного оружия", - говорится в заявлении.

Министры G7 сообщили, что продолжат обсуждение ядерного разоружения и нераспространения на саммите "семерки" в Хиросиме в мае.