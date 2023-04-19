Войти
ТАСС

В Бундестаге упрекнули Швейцарию за нейтралитет в ситуации вокруг Украины

349
0
0
Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот считает, что сохранение нейтралитета в текущей ситуации выгодно России

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии) считает, что нейтралитет Швейцарии в ситуации вокруг Украины и ее отказ разрешать передачу Киеву другими странами произведенных в конфедерации боеприпасов играют на руку Москве.

По его словам, сохранение нейтралитета в текущей ситуации выгодно России. Об этом Рот заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое он дал во вторник в свете визита в Берлин президента Швейцарии Алена Берсе.

Он отметил, что "очень разочарован" действиями властей конфедерации. "При будущей военной кооперации такое поведение необходимо учесть. Я не вижу причин для приобретения военных товаров из Швейцарии", - сказал депутат.

В свою очередь председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) в интервью RND заявила, что Швейцария якобы "должна решать, на какой стороне истории она хочет находиться".

Позднее во вторник состоится встреча канцлера Олафа Шольца и Берсе. Раннее власти Швейцарии отклонили запрос Германии, Дании и Испании на поставку Киеву произведенных в конфедерации боеприпасов. Как ожидается, этот вопрос в числе прочих будет поднят во время переговоров канцлера и президента.

В то же время не входящая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Испания
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
03.04.2023
"Бездонный желудок" Украины поглотил всю западную помощь. Европа растеряна
10.03.2023
Призывы генсека НАТО к "долгой борьбе" с Россией усилены войсками США в ЕС
03.03.2023
Названа страна, которая серьезно мешает Западу поставлять оружие на Украину
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 10:07
  • 48186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 18.04 14:40
  • 0
Польша в марте побила очередной рекорд в категории самая высокая инфляция
  • 18.04 13:36
  • 1
Пентагон считает, что конфликт на Украине не дает РФ оснований применить ядерное оружие
  • 18.04 09:24
  • 2
Медведчук считает, что трибунал над Зеленским позволит избежать ядерной войны
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России