В Бундестаге упрекнули Швейцарию за нейтралитет в ситуации вокруг Украины

Председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот считает, что сохранение нейтралитета в текущей ситуации выгодно России

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот (Социал-демократическая партия Германии) считает, что нейтралитет Швейцарии в ситуации вокруг Украины и ее отказ разрешать передачу Киеву другими странами произведенных в конфедерации боеприпасов играют на руку Москве.

По его словам, сохранение нейтралитета в текущей ситуации выгодно России. Об этом Рот заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которое он дал во вторник в свете визита в Берлин президента Швейцарии Алена Берсе.

Он отметил, что "очень разочарован" действиями властей конфедерации. "При будущей военной кооперации такое поведение необходимо учесть. Я не вижу причин для приобретения военных товаров из Швейцарии", - сказал депутат.

В свою очередь председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) в интервью RND заявила, что Швейцария якобы "должна решать, на какой стороне истории она хочет находиться".

Позднее во вторник состоится встреча канцлера Олафа Шольца и Берсе. Раннее власти Швейцарии отклонили запрос Германии, Дании и Испании на поставку Киеву произведенных в конфедерации боеприпасов. Как ожидается, этот вопрос в числе прочих будет поднят во время переговоров канцлера и президента.

В то же время не входящая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, объявленные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.