Комиссия парламента Швейцарии одобрила поправки для упрощения реэкспорта оружия на Украину

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ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комиссия по политике безопасности Совета кантонов - малой палаты парламента Швейцарии - высказалась за смягчение ограничений на реэкспорт швейцарского оружия. Вместо действующего на настоящий момент полного запрета таких поставок она предложила ограничить запрет пятью годами, говорится в опубликованном в пятницу на сайте парламента решении комиссии.

"Комиссия решила <...> представить парламентскую инициативу, направленную на модификацию Федерального закона о военных материалах, чтобы дать возможность ограничить пятью годами срок действия деклараций о запрете реэкспорта, подписанных государствами - покупателями швейцарских военных материалов", - сообщила пресс-служба парламента.

Ранее поправки в закон о военных материалах, облегчающие реэкспорт швейцарского оружия на Украину, одобрила комиссия по политике безопасности Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии. Свое заключение теперь должно представить правительство. Затем вопрос будет вынесен на пленарное заседание парламента. Не исключено также проведение референдума.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство ответило отказом на просьбу Германии разрешить реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт и Испания. Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила 10 января, выступая перед испанскими послами, что Швейцария не позволяет направить из Испании на Украину определенный военный материал, для поставки которого требуется согласие страны-производителя. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить на Украину 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Швейцарские власти неоднократно заявляли, что страна не поставляет оружие участникам вооруженных конфликтов в силу своего нейтрального статуса. В то же время не входящая в Евросоюз Швейцарская Конфедерация ранее поддержала санкции этого сообщества против России, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило в марте перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.