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ТАСС

В Пентагоне отрицают участие США в боевых действиях на Украине

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Как сообщил пресс-секретарь Минобороны Патрик Райдер, ведомство на 100% сконцентрировано на поддержке Киева и предоставлении ему помощи в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщил в понедельник газете Washington Examiner пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

"У США нет боевых подразделений на Украине. Мы не проводим никаких боевых операций против российских войск. Мы на 100% сконцентрированы на поддержке Украины и предоставлении ей помощи в сфере безопасности, которая нужна им, чтобы защищать страну", - утверждал он.

Пентагон ранее оставил без ответа запрос ТАСС, касавшийся предположительной утечки американских данных, которые указывали на присутствие на украинской территории спецназовцев ВС США и ряда других стран НАТО. Согласно этой версии, на Украине пару месяцев назад находились 97 таких военнослужащих, включая 14 американцев. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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