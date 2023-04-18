Посол РФ заявил, что у Копенгагена нет никаких "красных линий" при поставках оружия Киеву

Танк Leopard 1A5-DK армии Дании во время учений НАТО Cold Grouse в 1995 году.

Владимир Барбин сообщил, что для наращивания военной помощи Украине в Дании учредили специальный фонд на сумму $1 млрд

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Дании не придерживаются никаких "красных линий" в вопросе передачи все новых вооружений Киеву и не задумываются о цене эскалации конфликта для украинского народа, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

"Копенгаген свято верит, что Запад в состоянии нанести России военное поражение на Украине. Какая судьба ждет Украину и ее граждан в случае дальнейшей эскалации конфликта, в Дании не задумываются. Исходя из таких представлений, у Копенгагена сегодня нет никаких "красных линий" или запретов для передачи все новых вооружений", - сказал он.

Посол также отметил, что для наращивания военной помощи Киеву в Дании недавно был учрежден специальный фонд на сумму $1 млрд.

По словам Барбина, Дания передала Украине вооружения на сумму $900 млн, в том числе противокорабельные, противотанковые и противовоздушные ракетные комплексы, минометы, БТР, БПЛА, а также различные типы боеприпасов. "В мае планируется отправка на Украину 19 самоходных артиллерийских систем "Цезарь", летом - танков Leopard 1. Обсуждается возможность поставки истребителей F-16. Датскими инструкторами ведется обучение украинских военнослужащих", - указал он.