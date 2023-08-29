Западные инструкторы назвали "проблему номер один" в обучении украинцев

Главная проблема, с которой немецкие и датские инструкторы сталкиваются при обучении солдат ВСУ, – это нехватка компетентных переводчиков, пишет FT. Основные сложности вызывают технические и военные термины, которые не используются в быту.

Старые танки, пожилые новобранцы и отсутствие компетентных переводчиков осложняют задачу Берлина.

Научить неопытных солдат управлять танком на передовой всего за шесть недель – в любом случае нелегкая задача.

Но когда немецкие, голландские и датские офицеры съехались в заросший густой зеленью уголок Северной Германии, чтобы обучать украинских солдат, они не ожидали, что их главной проблемой станет нехватка компетентных переводчиков.

"Нехватка переводчиков стала проблемой номер один", – сказал голландский бригадный генерал Мартин Бонн (Martin Bonn), который занимает должность заместителя главы многонациональной учебной миссии Евросоюза по подготовке украинских военнослужащих. Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым терминами.

К концу года 10 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Германии. Это часть более масштабной программы Запада по оснащению ВСУ танками, артиллерийскими орудиями и системами противовоздушной обороны, в рамках которой Киев отправил 63 тысяч новобранцев для прохождения подготовки в тренировочных лагерях в Европе и Соединенных Штатах.

"Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном и техническом контексте. Слов, которые никто не использует в повседневной жизни", – пояснил Бонн после того, как украинские солдаты приняли участие в танковых учениях на военной базе недалеко от Клётце на северо-востоке Германии.

Между тем европейские инструкторы похвалили "потрясающую мотивацию" киевских военных, несмотря на стресс от непрекращающихся ожесточенных боев и от тех опасностей, с которыми ежедневно сталкиваются их друзья и семьи.

Однако, по их словам, возраст и способности приезжающих на обучение солдат порой сильно различаются, поскольку украинские командиры часто не желают отправлять с линии фронта своих лучших людей. Одному из присланных на обучение добровольцев был 71 год.

По словам служащих ВСУ, они довольны тем, что узнали в Клётце о танке "Леопард 1A5" – более старой и менее сложной версии "Леопарда 2", получившего международную известность в начале этого года, когда Германия активно сопротивлялась интенсивному давлению со стороны Украины и союзников по НАТО, пытавшихся заставить ее отправить эту технику Киеву.

Однако они подчеркнули, что новое оружие всегда предпочтительнее старого.

Украинские военные и их западные инструкторы осознают, что в ходе своего долгожданного контрнаступления против российских войск Киев не сумел добиться того прогресса, на который они надеялись.

По словам Бонна, ВСУ столкнулись с тремя проблемами: сложный рельеф местности, российские беспилотники и тот факт, что силы Москвы умело использовали средства радиоэлектронной борьбы.

"Это очень сложно, – сказал он. – Мы ищем способы подготовить украинцев к ведению борьбы в этих условиях".

Последние несколько недель чиновники других западных стран выражают разочарование в связи с разногласиями по поводу стратегии и тактики противодействия России. С их точкой зрения согласился и один из немецких инструкторов в Клётце, который постарался скрыть свою личность, надев темные очки и закрыв нижнюю часть лица повязкой. По его словам, иногда у него возникают разногласия со взрослыми украинскими командирами, которые проходили обучение еще в советские времена и которым порой кажется, "что они лучше знают".

Но западные военнослужащие, которые воевали в Афганистане и Ираке и боевой опыт которых сильно отличается от более традиционного вооруженного конфликта, разворачивающегося на Украине, признают, что они сами многому учатся у ВСУ.

Германия – не единственная страна, которая сталкивается с трудностями перевода в ходе реализации программ обучения.

Похожая проблема возникла и в Дании, где на авиабазе Скридструп восемь украинских пилотов и десятки технических работников учатся управлению и обслуживанию истребителей F-16.

Датские военные чиновники сообщили, что подготовка, которая стала еще более актуальной после того, как в воскресенье Копенгаген вместе с Амстердамом пообещали передать свои истребители Киеву, задерживается из-за того, что сначала служба безопасности должна проверить украинских пилотов. По словам чиновников, другими причинами задержки стали недостаточное знание языка и проверки состояния здоровья.

Европейские командиры говорят, что поддерживают тесный контакт со своими украинскими коллегами и стремятся быстро реагировать на отзывы и меняющиеся требования по мере того, как Киев пытается продолжать застопорившееся контрнаступление.

Тем не менее, по словам Ника Рейнольдса (Nick Reynolds), научного сотрудника Королевского института оборонных исследований, в вопросе подготовки украинских военнослужащих западным странам часто бывает трудно оправдать ожидания обеих сторон.

Киев настаивает на увеличении объема общевойсковой подготовки, включающей учения с применением танков, бронетехники, артиллерии, пехоты и беспилотников, что позволило бы более точно воспроизвести условия на поле боя. Однако такие маневры могут быть рискованными. По словам Рейнольдса, по понятным причинам западные страны нетерпимо относятся к несчастным случаям, но их подход "не очень хорошо сочетается с требованиями [Киева] к тем, кто проходит подготовку".

Украина также не слишком довольна тем оружием, которое западные страны ей отправляют.

Германия стала одним из крупнейших в мире поставщиков оружия Украине в абсолютных цифрах, но канцлера Олафа Шольца постоянно обвиняют в затягивании процесса. В январе эта крупнейшая страна Европы наконец согласилась удовлетворить требования о поставке Киеву танков "Леопард". Сейчас в Германии ведутся споры о том, нужно ли отправить ВСУ крылатые ракеты "Таурус", ведь, по мнению Шольца, это увеличит риск эскалации в отношениях с Москвой.

Многие считают, что танки "Леопард 1", которые Берлин согласился отправить Киеву наряду с "Леопардами 2", всерьез уступают второй модели, хотя Германия пообещала перед отправкой их отремонтировать. Эти машины имеют тонкую броню, которая может сделать их уязвимыми в районах с небольшим количеством укрытий, таких как равнинная местность на востоке и юго-востоке, где сейчас ведутся наиболее интенсивные бои.

Евгений, инженер-электрик из восточной Украины, отказавшийся назвать свою фамилию, признал, что он водил танк лишь "непродолжительное время", прежде чем его отправили в Клётце на обучение. Однако он выступил в защиту этой машины. "Она имеет несколько существенных преимуществ перед российскими танками Т72", – сказал 32-летний мужчина.

Генерал-лейтенант Андреас Марлоу (Andreas Marlow), назвавший себя "танкистом", который возглавляет немецкое подразделение учебной миссии Евросоюза, признал, что "Леопард 2" может иметь "более высокую боевую ценность". Однако он также похвалил модель 60-х годов за простоту в эксплуатации и обслуживании, а также за доступность.

Многие столицы предпочитают отказаться от зачастую уже законсервированных "Леопардов 1", вместо того чтобы передавать Украине драгоценные запасы более новых "Леопардов 2".

"Преимущество “Леопардов 1” заключается в том, что мы можем отправить Киеву сотни таких танков уже в этом году или в следующем. Количество тоже имеет значение", – пояснил Марлоу.

Автор статьи: Лаура Питель (Laura Pitel)