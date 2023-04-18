Отношения РФ и Китая превосходят военные союзы времен "холодной войны", заявил министр обороны КНР

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Отношения России и Китая превосходят военные союзы времен "холодной войны", заявил член Госсовета КНР, министр обороны страны Ли Шанфу.

"У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы", - сказал Ли Шанфу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Он отметил, что отношения между РФ и КНР и их вооруженными силами насчитывают более 70 лет. "Они крепнут день ото дня. В этом играет ключевую роль дипломатия лидеров. Вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития. Ваша личная дружба с председателем КНР играет большую роль в этом", - сказал Ли Шанфу.

По его словам, Россия и КНР активно развивают сотрудничество в практических областях. "Наши отношения уже вступили в новую эпоху", - заметил он.

"На протяжении 13 лет КНР является первым торговым партнером России. Развивая отношения, мы понимаем ту ответственность, которая лежит на наших державах. Особенно принимая во внимание то, что сейчас происходит крупнейшие в сто лет перемены. Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов", - сказал министр обороны КНР.

"В мире очень неспокойно. Очень востребованы мирные отношения между странами. Господин Си Цзиньпин выдвинул несколько крупных инициатив, в том числе цивилизационную инициативу, инициативу глобального развития", - отметил он.