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ТАСС

В США заявили, что обучение 12 украинских летчиков пилотированию F-16 заняло бы около года

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

Сенатор Марк Келли отметил, что считает нужным "рассмотреть вопрос" о возможности поставок F-16 на Украину

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Американская сторона считает, что на обучение 12 украинских летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 потребовалось бы около года. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS американский сенатор Марк Келли (демократ, от штата Аризона).

Законодатель отметил, что считает нужным "рассмотреть вопрос" о возможности поставок F-16 на Украину. "Я довел это до сведения Министерства обороны США и администрации", - пояснил он. "Мы недавно оценили в Аризоне, в Тусоне, где я живу, двух украинских пилотов F16. Я говорил с летчиками-инструкторами", - сообщил Келли. Он не привел подробностей относительно данных оценок. Говоря об украинской стороне, законодатель добавил: "Пока не совсем ясно, как они хотят использовать F16. Они ищут новый фактор, который может изменить ситуацию".

"F16 - это не артиллерийская установка, это не танк, он очень сложен в обслуживании", - полагает сенатор. "Мы также рассмотрели некоторые иные варианты. Есть другие страны, у которых также есть F16. Это может стать вариантом. Но потребуется некоторое время, - заявил Келли. - Я имею в виду, что, согласно имеющимся здесь оценкам, потребуется около года на подготовку 12 украинцев, если мы пойдем этим путем, 12 украинцев - пилотов МиГ-29". 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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