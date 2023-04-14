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Интерфакс-АВН

Лавров планирует посетить Бразилию, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа во второй половине апреля

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во второй половине апреля планирует нанести визиты в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.

"Последовательно выступаем за укрепление российско-латиноамериканского сотрудничества на основе взаимной поддержки, солидарности и учета интересов друг друга. Именно в таком русле, в духе стратегического партнерства, развиваются наши отношения со многими странами региона, в том числе с Бразилией, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, в которые во второй половине апреля совершит визиты наша делегация", - говорится в статье Лаврова для бразильской газеты "Фолья де Сан-Паулу" и мексиканского журнала "Бузос".

По словам министра, российская сторона "готова к дальнейшему наращиванию разноплановых контактов на уровне глав государств и правительств, парламентов, дипломатических служб, других министерств и ведомств".

"Открыты мы и для расширения сотрудничества на многосторонней основе, в первую очередь в рамках диалога России с Сообществом латиноамериканских и карибских государств, - заявил глава МИД РФ.

Он отметил, что "по итогам прошлого года наш суммарный экспорт в государства Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 3,8%".

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Страны
Бразилия
Венесуэла
Куба
Никарагуа
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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