В NASA заявили, что США чтут достижения Гагарина как первого человека в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило, что благодаря космической программе Artemis "человечество продолжает идти вперед в освоении Луны и Марса"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. США чтут достижения Юрия Гагарина, первого человека, совершившего полет в космос. Об этом в среду заявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы отмечаем Международный день полета человека в космос, чествуя достижения первого человека в космосе в 1961 году и первый запуск космического челнока в 1981 году", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

NASA также отметило, что посредством космической программы Artemis "человечество продолжает идти вперед в освоении Луны и Марса".

ТАСС ранее запросил в NASA комментарий относительно Дня космонавтики. Пресс-служба в ответ прислала ссылку на это сообщение.

12 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос". Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной Ассамблеей ООН "в ознаменование начала космической эры для человечества").