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ТАСС

МО РФ заявило, что законопроект о цифровизации воинского учета разрабатывался более 2 лет

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Военный билет военнослужащего
Военный билет военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Многие данные о военнообязанном можно предоставлять в военный комиссариат удаленно, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Работа над законопроектом о цифровизации воинского учета в России велась более двух лет, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в среду в ходе заседания Совета Федерации о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

"Законопроект с историей, работали над ним более двух лет. Законопроект современный и основной его смысл заключается в том, чтобы сделать жизнь гражданина Российской Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной", - сказал Панков.

Он отметил, что, согласно законопроекту, многие данные о военнообязанном можно предоставлять в военный комиссариат удаленно, без фактического пребывания, в том числе и появления оснований для отсрочек призыва на военную службу. Например, при поступлении военнообязанного в вуз появляется возможность удаленно направить данные о поступлении в единый реестр воинского учета и ему автоматически, без явки, предоставляется отсрочка.

Панков пояснил, что какие-либо меры ограничительного характера наступают только тогда, когда гражданин получил уведомление - письменное или электронное.

"Можно много фантазировать, где он проживает, в каких условиях, но если он не получил уведомление, не о чем говорить. Никаких санкций не вводится, сохраняется статус-кво, предусматриваются ограничительные меры, если ты не законопослушный гражданин, то в отношении тебя могут быть введены ограничительные меры", - сказал Панков, отвечая на выступление сенатора Людмилы Нарусовой.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Кроме того, документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. 

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