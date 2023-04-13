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Военное обозрение

Япония потратит до 3 млрд долларов на разработку и производство ракет дальнего радиуса действия

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Японии продолжают вести политику, направленную на милитаризацию страны на фоне усиления напряжения в регионе вокруг Северной Кореи и Тайваня.

Министерство обороны Японии объявило во вторник, что подписало контракты на сумму почти 380 миллиардов иен (3 млрд долларов США) с ведущим оборонным подрядчиком страны компанией Mitsubishi Heavy Industries на разработку и масштабное производство ракет дальнего радиуса действия для развертывания уже в 2026 году.

Министерство заявило, что контракты включают усовершенствованные версии ракет Mitsubishi Type 12 для наземных, морских и воздушных запусков, а также гиперзвуковую баллистическую ракету для обороны удаленных островов.

Массовое производство управляемых ракет типа Type 12 и гиперзвуковых планирующих ракетных блоков, которые якобы уже разработаны, начнется в этом году, говорится в сообщении оборонного ведомства Японии. Как отмечает издание Defense News, официальные лица отказались сообщить количество ракет, которое Япония планирует развернуть, но указали, что ожидается постепенное увеличение производства в течение следующих пяти лет.

Ожидается, что испытания ракет перед развертыванием будут проводиться на американских военных базах, так как на собственных полигонах Японии, как заявлено, слишком ограниченное пространство для этого.

Разработки противокорабельных управляемых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок, начнутся в этом году и должны завершиться до 2027 года. Сроки их развертывания все еще не определены.

Япония планирует увеличить свои военные расходы почти вдвое в течение следующих пяти лет до 43 триллионов иен (более 320 млрд долларов). Это притом, что Япония - один из мировых лидеров по объёмам государственного долга.

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