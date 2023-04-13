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Военное обозрение

В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно назначенный начальником штаба сухопутных войск Бразилии (2-ое место в армейской иерарзии) генерал Фернанду Жозе Сантана Суареш-э-Сильва на прошлой неделе выступил перед бригадными генералами бразильской армии и в своей речи сообщил, что по его мнению в ближайшее время Бразилия столкнётся с военной угрозой.

В своём послании офицерам, которое многие бразильские журналисты назвали "дерзким", генерал заявил следующее:

« Я считаю, что в какой-то момент у нас [Бразилии] возникнут проблемы с обороной. Защита не является очень важным вопросом в бразильском обществе, потому что Бразилии никто напрямую не угрожает. Но я верю, что в ближайшем будущем это изменится. Так что мы должны быть готовы»...

«Вооруженные силы должны быть готовы стать страховкой бразильской нации, страховкой бразильского общества, чтобы бразильское общество не подвергалось принуждению со стороны третьих стран»...

«В будущем, без тени сомнения, наша страна будет страдать от всякого рода давления со стороны иностранных держав, в том числе военного, с целью принуждения бразильского народа к служению чужим интересам»...

Источник изображения: topwar.ru

Генерал также подчеркнул, что армия должна быть готова не только вступить в бой, но и победить при возможном вторжении. «Мы должны быть Силой, которую уважает наш народ и которую боятся те, кто вдруг захочет посягнуть на наш суверенитет»

Любопытно, что в бразильской прессе также продолжает обсуждаться информация о планируемом визите 17 апреля в Бразилию главы МИД РФ С.В. Лаврова и не столько даже сам визит и то, что главу российской дипломатии будут сопровождать "18 агентов российской службы безопасности и разведки" и секретный груз весом 5 тонн который должен быть доставлен этим же рейсом. По сведению ведущих бразильских изданий самолёт с 5 тоннами "секретного груза" (не подлежащего досмотру ввиду дипломатического статуса) уже "находится в Аргентине и прибудет в Бразилию, вероятно Ил-76 ВКС России" вместе с Лавровым. По сообщению ряда бразильских изданий "Власти США, Украины и других стран, связанных с украинским правительством, в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу контента, который будет транспортироваться. Есть опасения, что это российское оружие или материалы военного назначения."

Российский МИД хранит полное молчание не только по поводу таинственного груза, но и вообще по поводу визита главы ведомства в Бразилию.

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Страны
Аргентина
Бразилия
Россия
США
Украина
Продукция
Ил-76
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