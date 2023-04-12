Картаполов считает, что работающим за рубежом стоит вернуться на год для службы в армии

По словам главы комитета Госдумы по обороне, военнообязанные, не подлежащие призыву и работающие за рубежом, могут "в электронном виде направить соответствующие документы в военный комиссариат"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Военнообязанным, подлежащим призыву и работающим за рубежом, рекомендуется взять отпуск на год и вернуться в Россию для прохождения армейской службы. Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил во вторник в эфире телеканала РБК, комментируя принятый закон о создании единого реестра воинского учета.

"Если он подлежит призыву, то я бы ему рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине. И ехать обратно за границу, радостно там работать", - отметил Картаполов.

Он также добавил, что военнообязанные, не подлежащие призыву и работающие за рубежом, могут "в электронном виде направить соответствующие документы в военный комиссариат". "Или будучи в отпуске в России <…> прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше", - сказал Картаполов.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о формировании Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет или уже состоящих на нем, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. Оператором реестра выступит Минобороны РФ, а его создателем - Минцифры. Сам реестр будет формироваться военными комиссариатами в порядке, который установит правительство. Наполнение реестра будет идти в автоматическом режиме, сведения будут поступать из государственного информационного ресурса, а также от органов власти. Согласно закону, МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы государственной власти субъектов РФ должны будут предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных. Такие обязанности возлагаются также на работодателей и вузы.

Согласно новым нормам, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина "на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию транспортных средств и недвижимости, ограничение на управление транспортным средством и отказ в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные ограничительные меры вплоть до ограничения выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Кроме этого, граждане, подлежащие призыву на военную службу, не смогут выехать из России со дня получения ими повестки и до явки в военкомат.