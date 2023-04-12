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Названы главные цели для «Посейдона»

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Беспилотный аппарат «Посейдон» (3D-изображение)
Беспилотный аппарат «Посейдон» (3D-изображение).
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«Целью "Посейдона" служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании. Так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение», — сказал аналитик.

По его словам, второстепенной задачей «Посейдона» является уничтожение ударных и авианосных группировок.

Ранее в публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

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Страны
Великобритания
США
Проекты
Ядерный щит
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