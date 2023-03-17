В Британии встревожились из-за российского «Посейдона»

Российская ядерная торпеда «Посейдон» может разрушить прибрежные города Великобритании, вызвать радиоактивные наводнения и привести к жертвам в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперт по ядерному оружию из Лестерского университета Эндрю Футтер предположил, что торпеда может нанести ущерб, если она будет нести мегатонную боеголовку.

«Если бы крупное ядерное устройство было взорвано в устье Темзы или вблизи него, прилив в Темзе мог бы подойти к зданиям, и миллионы людей потенциально могли бы погибнуть в результате взрыва. Был бы большой ущерб», — сказал он. Футтер уточнил, что к первым жертвам в случае атаки могли бы привести ударная волна и ожоги, а не радиация.

По мнению эксперта по безопасности из Королевского колледжа Лондона Рода Торнтона, запуск «Посейдона» может создать «небольшое цунами». Он отметил, что подобная волна может стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

В феврале военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что атомная подводная лодка «Хабаровск» станет штатным носителем стратегических атомных беспилотников «Посейдон».