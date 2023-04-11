Торпеды «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса

Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса. С таким мнением выступил американский журнал Popular Mechanics.

В статье отмечается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны. Кроме того, она оснащена ядерным реактором на жидком металле, который дает ей неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения.

Предполагается, что Россия развернет это оружие у берегов Тихого океана, поставив под угрозу военно-морские базы США на Тихом океане, а также американские города западного побережья, включая Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско. Торпеда сработает в намеченной гавани или базе, что приведет к большим, чем у цунами, последствиям. Однако разрушений будет меньше, чем от использования ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты.

Ранее в Великобритании допустили колоссальный ущерб из-за российского «Посейдона». С таким мнением выступил британский таблоид Daily Mail.