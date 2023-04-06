В Великобритании допустили колоссальный ущерб из-за российского «Посейдона»

Российская ядерная торпеда «Посейдон» способна нанести большой ущерб Великобритании. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

Издание прокомментировало российские планы по созданию дивизии атомных подводных лодок специального назначения, которые станут носителями «Посейдонов».

В публикации приводится мнение эксперта по ядерному вооружению Эндри Футтера, согласно которому ядерная торпеда не способна вызвать радиоактивное цунами высотой 300 метров. Тем не менее, он допустил, что «вызывающее страх оружие может нанести колоссальный ущерб».

По оценке Футтера, российский «Посейдон» неуязвим для современных средств обороны. «Если в устье Темзы или рядом с ним взорвется такое ядерное устройство, волна хлынет с огромной силой. Ударная волна от мегатонного взрыва, даже произошедшего под водой, будет очень разрушительной», — заметил эксперт.

Аналогичные опасения об опасности российской ядерной торпеды в Daily Mail высказывали и в марте.