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ЦАМТО

Чешская компания VOP CZ отремонтирует 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72

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T-72M4CZ
T-72M4CZ на военном шоу Bahna в 2018 году, г. Рокицани.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 10 апреля. Чешский производитель военной техники VOP CZ отремонтирует 30 модифицированных танков Т-72 M4CZ, которые были сняты с вооружения из-за отсутствия необходимых запчастей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на чешский телеканал CT24.

"В конце года будем готовы, полностью танки будут укомплектованы где-то в октябре-ноябре, когда мы получим компоненты для системы управления огнем", – заявил телеканалу исполнительный директор фирмы VOP CZ Камил Кучера.

Как сообщает телеканал, в наличии армии Чехии всего имеется 30 танков Т-72 модификации M4CZ, которые были сняты с вооружения из-за недостатка запчастей для ремонта, главным образом электроники системы управления огнем, которая уже не производится. По данным телеканала, из 30 машин в 2019 году на ходу были всего девять, а в последнее время в рабочем состоянии осталось лишь восемь танков. Представители армии ситуацию не комментируют, добавил телеканал.

Как напоминает агентство, ранее "Укроборонпром" заявил о договоренностях с чешским производителем военной техники компанией VOP CZ о ремонте и производстве бронетехники.

В списке военной помощи Украине из средств чешского государства и коммерческих структур премьер-министр страны Петр Фиала назвал 89 танков, а также 226 ед. бронетехники и 39 гаубиц, отмечает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Компании
Укроборонпром
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