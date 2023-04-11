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ТАСС

CNN: Украина пересмотрела военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона

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ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: earthquake-today.info

Телеканал не стал уточнять, какие это изменения и их масштаб

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. /ТАСС/. Попавшие в интернет, как утверждается, секретные документы военного ведомства США и американских разведслужб заставили Киев изменить свои "военные планы". Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его данным, Украина уже изменила "некоторые свои военные планы" из-за документов, которые также включали сведения об уровне боевого потенциала киевских силовиков. При этом телеканал не уточняет, какие это изменения и их масштаб.

Как отмечает телеканал, эти бумаги также дают понимание, как власти США шпионят за своими союзниками и противниками. Несколько американских официальных лиц даже опасаются, что публикация подобных документов может поставить под угрозу отношения с некоторыми странами.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны США проверяет подлинность попавших в интернет якобы секретных документов. По словам Сингх, вашингтонская администрация на межведомственном уровне "оценивает воздействие, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров" страны.

По данным агентства Reuters, распространенные в интернете документы могут оказаться подделкой. Документы касаются планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Агентство подчеркивает, что речь может идти об одном из самых значительных случаев утечки информации с момента появления более 700 тыс. документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм на сайте WikiLeaks в 2013 году. 

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Страны
США
Украина
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