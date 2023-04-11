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Интерфакс-АВН

Морской тральщик ТОФ расчистил маршрут для боевых кораблей от морских мин "противника" в Приморье

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Минный тральщик "Анатолий Шлемов"
Минный тральщик "Анатолий Шлемов".
Источник изображения: © Виталий Корнеев/ТАСС

Владивосток. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Новый морской тральщик Тихоокеанского флота (ТОФ) "Анатолий Шлемов" провел первое комплексное учение в акватории залива Петра Великого в Приморье - расчистил маршрут для боевых кораблей от морских "мин" условного противника, сообщает пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения личный состав тральщика отработал действия по проводке за тралами боевых кораблей ТОФ через район с минной опасностью. После форсирования района экипаж взял обратный курс и уничтожил морские мины условного противника артиллерийской установкой АК-306, стоящей на вооружении современного корабля противоминной обороны", - говорится в сообщении.

После этого экипаж "Анатолия Шлемова" провели контрольный поиск мин условного противника, используя автоматический комплекс "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия".

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Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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