«Позволяет наносить хирургически точные удары»: в западной прессе сравнили БПЛА «Ланцет» с американским Switchblade-600

Источник изображения: topwar.ru

Массовое применение беспилотников-камикадзе «Ланцет» приводит к ощутимым потерям ВСУ в боевой технике, в особенности страдает парк буксируемой артиллерии и САУ западного происхождения. Несмотря на умалчивание проблем в украинской армии, в западной прессе не могли обойти вниманием этот факт.

«Ланцет» используется с начала конфликта и превратился из оружия для нанесения локальных ударов в средство для срыва контрнаступления неприятеля

- указывается в издании Army Recognition.

Со слов автора, в течение лета 2022 года дроны стали применяться значительно чаще, а к осени был достигнут пик их боевой активности. Как отмечается, БПЛА имеет уникальную конструкцию под названием «Double X» («Двойной крест»):

Главной особенностью «Ланцета» является его способность маневрировать, что позволяет наносить хирургически точные удары, объясняя наименование беспилотника.

Автор полагает, что маневренность БПЛА обусловлена его нестандартной аэродинамической конфигурацией, называемой «Double X» («Двойной крест»), «которой нет у большей части современных беспилотников-камикадзе».

Это продольный биплан с двумя Х-образными плоскостями. Данная конструкция даёт возможность БПЛА пикировать на больших скоростях, «доставляя» к цели тяжелую полезную нагрузку

- поясняют в издании.

Со слов автора, «Ланцет» порой сравнивают с американским Switchblade-600, но последний не обладает функцией поражения вражеских БПЛА, а для их запуска в воздух необходим особый транспортно-пусковой контейнер (для российского аналога достаточно обычной катапульты), что затрудняет их использование в условиях интенсивного боя

В своей новейшей модификации «Ланцет-3» оснащен улучшенной оптикой, а наличие тепловизора даёт возможность беспилотнику работать круглосуточно, он не требует спутниковой навигации и способен самостоятельно вести разведку и атаковать цели.

За счёт увеличенной мощности боеголовки по сравнению с предшествующими модификациями, «Ланцет-3» стал более смертоносным

- указывается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Со слов автора, в рамках спецоперации ВС РФ могут использовать до 1,5 тыс. БПЛА в различных версиях, что даёт им возможность поражать любые цели, от ПУ ЗРК «Бук» до американских орудий M777 и польских 155-мм самоходных гаубиц Krab и складов с боеприпасами для них.

Украинцы до сих пор не смогли скопировать российскую тактику использования боеприпасов «Ланцет»

- пишет автор.

Как он поясняет, в октябре 2022 года ВСУ срочно запросили у США ещё 1,1 тыс. БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost, хотя Вашингтон ранее уже передавал киевскому режиму 700 беспилотников данного типа, однако они в основном использовались для ведения разведки, а не наносили удары по российским позициям. По мнению автора, скорее всего, это может быть связано с развёртыванием работы систем РЭБ «Красуха», которая подавляет каналы управления дронами.

В настоящее время украинская армия также не смогла найти контрмеры против боеприпасов «Ланцет» из-за их бесшумности и отсутствия тепловой сигнатуры, что делает невозможным визуальное и радиолокационное обнаружение, позволяя им уничтожать цели там, где неприятель этого не ожидает

- делает вывод автор.