«Позволяет наносить хирургически точные удары»: в западной прессе сравнили БПЛА «Ланцет» с американским Switchblade-600

Источник изображения: topwar.ru
Массовое применение беспилотников-камикадзе «Ланцет» приводит к ощутимым потерям ВСУ в боевой технике, в особенности страдает парк буксируемой артиллерии и САУ западного происхождения. Несмотря на умалчивание проблем в украинской армии, в западной прессе не могли обойти вниманием этот факт.
- указывается в издании Army Recognition.
Со слов автора, в течение лета 2022 года дроны стали применяться значительно чаще, а к осени был достигнут пик их боевой активности. Как отмечается, БПЛА имеет уникальную конструкцию под названием «Double X» («Двойной крест»):
Автор полагает, что маневренность БПЛА обусловлена его нестандартной аэродинамической конфигурацией, называемой «Double X» («Двойной крест»), «которой нет у большей части современных беспилотников-камикадзе».
- поясняют в издании.
Со слов автора, «Ланцет» порой сравнивают с американским Switchblade-600, но последний не обладает функцией поражения вражеских БПЛА, а для их запуска в воздух необходим особый транспортно-пусковой контейнер (для российского аналога достаточно обычной катапульты), что затрудняет их использование в условиях интенсивного боя
В своей новейшей модификации «Ланцет-3» оснащен улучшенной оптикой, а наличие тепловизора даёт возможность беспилотнику работать круглосуточно, он не требует спутниковой навигации и способен самостоятельно вести разведку и атаковать цели.
- указывается в издании.
Источник изображения: topwar.ru
Со слов автора, в рамках спецоперации ВС РФ могут использовать до 1,5 тыс. БПЛА в различных версиях, что даёт им возможность поражать любые цели, от ПУ ЗРК «Бук» до американских орудий M777 и польских 155-мм самоходных гаубиц Krab и складов с боеприпасами для них.
- пишет автор.
Как он поясняет, в октябре 2022 года ВСУ срочно запросили у США ещё 1,1 тыс. БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost, хотя Вашингтон ранее уже передавал киевскому режиму 700 беспилотников данного типа, однако они в основном использовались для ведения разведки, а не наносили удары по российским позициям. По мнению автора, скорее всего, это может быть связано с развёртыванием работы систем РЭБ «Красуха», которая подавляет каналы управления дронами.
- делает вывод автор.