Ловушка для «Байрактаров»

Почему хваленые турецкие БЛА четыре дня не смогли работать в небе Нагорного Карабаха

Военный конфликт в Нагорном Карабахе как внезапно вспыхнул, так быстро и погас. Но разговоры о том, что победу азербайджанской стороне принесли ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2, ведутся до сих пор. Так ли это и можно ли считать Bayraktar неким чудо-оружием, которое на любом участке фронта в любой обстановке обеспечит победу? На эти и другие вопросы «ВПК» ответил член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации полковник в отставке Виктор Баранец.

– Виктор Николаевич, Bayraktar TB2 – турецкий оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе на боевом дежурстве более 12 часов и после выявления целей быстро наносить удары. На его подвеске четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением либо корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L, способные поражать объекты на расстоянии до восьми и ракеты до четырнадцати километров. Будем объективны, хорошие ТТХ. Но не считаете ли вы, что восхваление «Байрактаров» излишне тенденциозно? И уж тем более неправомерно объявлять, что они успешно противостояли ЗРПК «Панцирь»?

– Если говорить о наших первых «Панцирях», то это оружие разных технических эпох. Их разработка началась Тульским КБ приборостроения еще во времена СССР и была закончена в 1994 году. За границу они поставлялись и вовсе с заведомо слабыми ПФАР, ракетами 9М311. Тем не менее БЛА успешно сбивались и сбиваются этими комплексами, что доказала армия Хафтара в Ливии.

“ По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в боевых действиях в регионах мира сбито 47 турецких дронов. В Карабахском конфликте уничтожено от 13 до 15 «Байрактаров» ”

Современные модификации ЗРПК – это совсем другие машины с куда более совершенными характеристиками. «Панцирь-С1», например, принят на вооружение ВС России в 2012 году. В 2015-м появился еще более продвинутый комплекс – «Панцирь-С2». В 2016 году закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ», в котором за счет применения вновь разработанной многофункциональной станции прицеливания дальность поражения целей увеличена до 40 километров, появилась масса других новшеств.

В частности, этот новый российский ЗРПК получил современную обновленную РЛС на основе фазированной антенной решетки с активным излучателем. По сравнению с предыдущей версией существенно выросли возможности по дальности обнаружения целей, а также их селекции, параметры помехозащищенности. Помимо этого, разработчики из Тулы оснащают комплекс новой зенитной ракетой, обладающей большей скоростью полета, лучше переносящей перегрузки. Он прекрасно зарекомендовал себя в реальных боевых условиях в Сирии и доказал свою эффективность даже против сверхмалых целей, к которым относят современные беспилотные летательные аппараты. Его модернизация завершается в 2021 году.

– Какова была тактика применения «Байрактаров» в зоне армяно-азербайджанского конфликта?

– Она складывалась из двух вариантов. Во-первых, вылетали сначала разведывательные БЛА, которые фиксировали расположение техники и боевых позиций противника. Это поначалу ввело армянскую сторону в заблуждение. Ну, мол, полетают и перестанут. Так примерно рассуждали, судя по всему, тамошние военнослужащие. Но после того как все цели были вскрыты, начали работать ударные БЛА. Насколько известно, они выходили на рубежи пуска с четырьмя подвешенными под крыльями ракетами.

Во-вторых, в начале конфликта, повторю, армянская сторона не придала особого значения дронам. Технику, например, перемещали даже в дневное время, тем самым демаскируя ее. И за это пришлось расплачиваться.

Откровенно говоря, с азербайджанской стороны с помощью турецких специалистов все было сделано четко и конкретно. Началось планомерное уничтожение целей. Но то, что против этого трудно было что-либо противопоставить, вранье. И вот почему. Безусловно, урон армянской стороне был нанесен серьезный. Но мало кто в тот момент обратил внимание на заявление экс-первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Он сказал, что после первых налетов БЛА произошло какое-то чудо. «Байрактары» стали либо гордо биться о землю, либо залетать на армянскую территорию. И дальше последовало просто сенсационное заявление. Хачатрян подчеркнул, что на целых четыре дня бомбардировки «Байрактаров» прекратились.

– Почему?

– Это стало и для меня большой загадкой. Действительно, что же произошло за те четыре дня? Ответ подсказал американский военный эксперт, сделавший анализ и пришедший к выводу, который скорее всего подкреплен данными космической разведки. По его сведениям, на электронные мозги «Байрактаров» воздействовала серьезная сила. Американцы заявили, что, мол, это проклятые русские сидели со своими системами РЭБ и уводили БЛА на армянскую сторону.

Было или не было – не нам судить. Но несколько целеньких, что называется, тепленьких «Байрактаров» удалось посадить. В конечном счете они оказались у нас и находятся в одном из российских военных НИИ.

– Но потом-то полеты возобновились…

– Да, возобновились, хотя опять же ненадолго. Как стало известно, турки все-таки нашли противоядие – сумели поставить защиту от воздействия средств РЭБ. Около двух дней продолжалось это противодействие, пока неизвестные средства РЭБ вновь не начали сажать и уводить в сторону «Байрактары», сумев перекрыть им все радиоканалы. После чего наступило перемирие.

– Какое количество «Байрактаров» реально было сбито? На этот счет ходят разные слухи, вплоть до того, что им, мол, не было нанесено вреда. А на самом деле?

– На самом деле подбито и принуждено к посадке около 15 БЛА. Это не голословно. Есть несколько научно-исследовательских и разведывательных институтов, специально отслеживающих падающие на землю (сбитые) летательные аппараты, в том числе ракеты и БЛА. Они ведут статистику поражения воздушных целей, например институт SIPRI (Швеция).

Так вот они дают цифры сбитых «Байрактаров» в целом по миру и конкретно в районах боевых действий – 47. Сопоставление с другими источниками и звонок нашим специалистам привели меня к окончательной цифре. Можно сделать вывод, что в Нагорном Карабахе завалили от 13 до 15 таких машин. Наиболее сохранившиеся экземпляры, повторю, изучаются нашими специалистами в академии ПВО. Как, впрочем, и американские «Томагавки», подбитые в Сирии.

– Получается, наезд на системы ПВО советского и российского производства, которые действовали в зоне конфликта, оказался преднамеренным? Они выполнили свою задачу?

– Безусловно, выполнили. Но к таким сообщениям надо относиться спокойно и взвешенно. Все это часть информационной войны, которая обязательно сопровождает войну горячую.

«Байрактары» прекрасно уничтожаются двумя способами. Средствами РЭБ и огнем зенитных ракетных систем. Так вот ровно половина из заваленных на землю Нагорного Карабаха беспилотников была сбита «Панцирями». То есть ЗРПК «Панцирь» не самой последней модификации и с армянскими экипажами сработали, как видим, неплохо. Можно представить, каким стал бы результат, если бы там были задействованы ЗРПК «Панцирь-СМ» с нашими профессионалами.

– Сейчас кровоточит новый конфликт уже в другом месте – на границе Луганской и Донецкой областей. И судя по всему, Украина тоже уповает на «Байрактары» как на чудо-оружие, которое обеспечит ей победу...

– Здесь ситуация более серьезная, но и более предсказуемая. Что касается донецких формирований и наших войск, то скажу откровенно: мы уже приготовились к разному развитию событий. Донбассцев и луганчан не оставим в беде. Никакие беспилотники не обеспечат победу Украине.

В случае эскалации конфликта там, думаю, будут работать все, подчеркиваю, все системы ПВО, начиная от средств радиоэлектронной борьбы, таких как комплекс РЭБ «Красуха-4», и ЗРПК «Панцирь-С1», «Панцирь-СМ», ЗРК «Бук-М», заканчивая системами С-400. Хотя в Сирии беспилотники сбивали, как вы знаете, даже из автоматов и пулеметов. Главное – наладить и обеспечить стойкую работу системы радиолокационного наблюдения, оповещения.

Недавно американцы отправили в зону конфликта два военно-транспортных самолета со своими системами РЭБ. Именно для того, чтобы бороться с аналогичными средствами либо ДНР/ЛНР, либо с нашими, которые могут располагаться у границы в рамках проходящих учений.

По данным США, русские, мол, уже сейчас создали в этом районе очень агрессивную радиоэлектронную среду. Что подтверждает такой факт: когда недавно донбассцы потребовали от европейских представителей ОБСЕ запустить дрон «Наблюдатель», то он почему-то не взлетел. Почему? Об этом можно только догадываться. Или иронизировать и усмехаться, строя всякие догадки. Но цели на противоположной, скажу вам так, стороне уже намечены. Задача дончан – продержаться хотя бы пару дней до подхода наших сил.

Из 600 имеющихся танков Украина передислоцировала на линию противостояния около 200 боевых машин. Безусловно, у нас есть чем их встретить и как поддержать Новороссию. И никакие «Байрактары» нацистским батальонам в этом не помогут.

Справка «ВПК»

В декабре 2019 года Ливия сбила два турецких Bayraktar TB2 в Айн-Зарахе около Триполи.

2 января 2020 года Bayraktar TB2 сбит к югу от аэропорта «Митига», недалеко от Триполи.

25 февраля 2020 года Bayraktar TB2 подбит к югу от Триполи.

9 марта 2020 года Bayraktar упал недалеко от аэродрома Батман в южной части страны, недалеко от границы с Сирией.

18 марта нашли обломки такого же БЛА в городе Саракиб.

30 марта поражен силами ЛНА к югу от Триполи.

4 апреля уничтожен силами ЛНА над деревней Альвашка, к западу от города Сирт на севере Ливии.

13 апреля Bayraktar посажен близ аэропорта «Митига».

16 апреля сбит силами ЛНА в 10 километрах к северо-востоку от Бени-Валида.

18 апреля уничтожен к югу от Триполи.

2 мая Bayraktar врезался в жилое здание в районе Арада Триполи, к югу от аэропорта «Митига».

9 мая 2020-го средства ПВО ЛНА сбили Bayraktar в районе аль-Кабаиля в Айн Заре.

12 мая в окрестностях района аш-Шварейф средствам ПВО ЛНА удалось сбить БЛА Bayraktar.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (878) за 27 апреля 2021 года