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ТАСС

В Белоруссии заявили о готовности к борьбе с "разрекламированным" HIMARS и БПЛА

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1146-й гвардейский зенитный ракетный полк ВВС и войск ПВО Белоруссии
На церемонии "возрождения" 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.
Источник изображения: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"

Начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики полковник Дмитрий Панин сообщил, что белорусское Министерство обороны в полном объеме обладает информацией о применении таких вооружений на Украине

МИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Белорусские зенитчики готовы к борьбе с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) различных типов. Об этом в воскресенье в интервью телекомпании белорусского Минобороны "ВоенТВ" заявил начальник штаба зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики полковник Дмитрий Панин.

"Информацией [о применении HIMARS на Украине] мы обладаем в полном объеме. Надо сказать, что HIMARS, может быть, слишком сильно разрекламирован. Это - обычная баллистическая цель, имеющая свои особенности. Встроенная тренажная аппаратура [состоящих на вооружении войск ПВО Белоруссии] ракетных систем и комплексов позволяет отрабатывать действия расчетов по данному виду мишеней. Кроме того, на [российском] полигоне "Ашулук" мы неоднократно выполняли задачи по целям, которые имитировали работу HIMARS. В данном случае для нас, скажем так, сильно нового нет ничего", - сказал начальник штаба.

Говоря о противодействии БПЛА, полковник отметил необходимость применения комплексного подхода. "Если брать стратегические беспилотники, то против них мы способны [работать] и уверенно работаем - это зенитные ракетные системы средней дальности. При входе в зону поражения [БПЛА] будут гарантировано уничтожены. Они имеют большую эффективную поверхность рассеивания, довольно небольшие скорости, что для нас является простой воздушной целью", - отметил Панин.

"Если брать беспилотные летательные аппараты оперативного назначения, то, опять же, [для противодействия им применяются] зенитные ракетные системы средней дальности, это С-300, [зенитный ракетный комплекс] "Бук" по ним хорошо работает. По более мелким тактическим элементам беспилотной авиации ракет - новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", - добавил начальник штаба.

Полковник отметил, что зенитные ракетные войска Белоруссии активно анализируют опыт проведения специальной военной операции на Украине. "Оперативно внесены изменения в курсы подготовки зенитных ракетных войск, где мы учли все особенности действий. Уже более года мы несем боевое дежурство усиленным составом", - проинформировал он. 

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Страны
Белоруссия
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
С-300
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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