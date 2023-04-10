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ТАСС

Эксперт заявил, что все больше стран ЕС поддерживают инициативу КНР по украинскому кризису

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

Директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил, что некоторым европейским странам сложно побороть прежние установки, чтобы достинуть консенсуса с Пекином

ПЕКИН, 8 апреля. /ТАСС/. Все больше государств-членов Евросоюза выступают в поддержку инициативы КНР по урегулированию украинского кризиса. Такую точку зрения высказал в субботу директор европейского департамента Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.

"Они [страны ЕС] осознали, что в условиях глобальных геополитических изменений Соединенные Штаты не единственный центр силы, поскольку стали свидетелями международного влияния Китая, - приводит газета Global Times слова эксперта, прокомментировавшего состоявшиеся визиты в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. - Больше государств стали поддерживать предложение КНР о продвижении [российско-украинских] переговоров".

По мнению Цуй Хунцзяня, позиция Евросоюза по украинской проблеме за последний год претерпела изменения. Как он напомнил, первоначально руководство ЕС надеялось, что китайские власти займут по конфликту на Украине позицию, аналогичную точке зрения Брюсселя, который обрушился на Москву с критикой и обвинениями и вслед за США ввел в отношении России масштабные санкции.

"После того как Китай указал на неприемлемость ядерной войны и прояснил свое отношение к соответствующим вопросам на основе документа, в котором изложена его позиция, Европа осознала, что практическая роль КНР позволила снизить риски возникновения конфликта с применением атомного оружия", - добавил директор департамента.

Как он уточнил, в итоге возникло "политическое пространство" для урегулирования украинского кризиса путем объединенных усилий ЕС и Китая. В то же время Цуй Хунцзянь признал, что некоторым европейским странам "сложно отказаться от предрассудков и прежних установок", чтобы достигнуть консенсуса с Пекином по конфликту на Украине.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, к соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, к урегулированию гуманитарного кризиса, к обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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