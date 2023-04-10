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Интерфакс-АВН

Лавров заявил о готовности рассмотреть от США любое серьезное предложение о переговорах

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Анкара. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова рассмотреть возможность контакта с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" мероприятий по линии ООН в апреле в Нью-Йорке в том случае, если такое предложение поступит от США.

"Наша позиция неизменна - мы любое предложение о серьезном разговоре готовы рассматривать", - сказал Лавров на пресс-конференции в Анкаре в пятницу. Российский министр подчеркнул, что российская сторона "никогда от серьезных предложений о диалоге не отказывается".

"Блинкен "на полях" совета министров иностранных дел "двадцатки" попросил о встрече "на ногах", мы "на ногах" и встретились. Я послушал, что мне мой коллега сказал", - заявил Лавров.

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Турция
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Лавров Сергей
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