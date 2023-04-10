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ТАСС

В МО РФ назвали размещение биообъектов США в третьих странах угрозой для целых регионов

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Биолаборатория
Биолаборатория.
Источник изображения: watershedgroup.com

Вашингтон не учитывает интересы местного населения, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Размещение биообъектов США в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет угрозу для целых регионов. Об этом в пятницу заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории является частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США

Кириллов отметил, что в конце февраля 2023 года международный секретарь Рабочей партии Ирландии Гэри Грейнджер, выступая на конференции "Усиление угрозы применения НАТО биологического оружия на фоне обострения международных противоречий", заявил, что угроза применения такого вида оружия массового поражения растет с каждым днем.

"Грейнджер упомянул, что Украина располагает биологическими лабораториями, финансируемыми США, что может привести к миллионам жертв, включая риск несчастного случая", - процитировал Кириллов. 

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