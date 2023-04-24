The Telegraph: в Лондоне убеждены, что Путин готовит нападение на Великобританию

В Лондоне убеждены, что Владимир Путин готовит нападение на Британию, пишет депутат от острова Уайт Боб Сили в статье для The Telegraph. По его словам, некие корабли-шпионы уже зафиксировали расположение ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья.

Охват его шпионских кораблей пугает. И Великобритания не готова дать отпор всему, что он нам уготовил.

Долгое время это были лишь догадки. Но теперь-то мы знаем наверняка: российские корабли-шпионы составляют карты ветряных электростанций и ключевых кабелей у британского побережья. Цель может быть лишь одна: подготовить диверсии против ключевой инфраструктуры нашей страны и Европы вообще на случай полномасштабной войны с Западом.

Отрезвляющая правда заключается в том, что наши потенциальные противники — Россия на Западе и Китай на Востоке — готовятся к более обширному конфликту. Это отнюдь не значит, что он разразится — наоборот, подготовка снижает его вероятность — но мы должны безотлагательно признать масштаб угрозы нынешнему порядку. Наш мир стал гораздо опаснее. И Британия оказалась к этому не готова.

Нашим коллективным ответом на протяжении последних 15 лет было запирательство — которое всячески подпитывалось российскими деньгами и поощрялось влиянием Москвы в США, Великобритании и ЕС. Глаза нам раскрыл конфликт на Украине: буквально на этой неделе секретарь кабинета министров Оливер Доуден выступил с "беспрецедентным" предупреждением о киберугрозах национальной инфраструктуре. Министр обороны Бен Уоллес неизменно сохраняет твердость, но мы можем сделать гораздо больше.

Некоторые из наших ближайших союзников — например, Польша — уже перевооружают сухопутные войска беспрецедентными темпами. Если случится худшее, они будут готовы защитить европейскую землю. Но на море НАТО остается в опасности.

Россия выискивает слабые места Европы. Помимо продуктов, современному обществу каждый день жизненно нужны энергия и связь. Однако подводных артерий у современной цивилизации на удивление мало. Так, всего три газопровода обеспечивают 43% наших основных поставок газа. Пять межсистемных ЛЭП соединяют друг с другом Великобританию и Европу (и еще одна — Великобританию и Ирландию). Кабелей связи больше (где-то около 70), но всего пара глубоководных диверсий — и наш мир встанет, причем без единого выстрела. Нас убеждали, что ветряки укрепят нашу энергетическую безопасность, но их военные риски почему-то никто не учел.

Два десятилетия Путин закладывал фундамент для нетрадиционной войны. Современная российская стратегия рассматривает конфликт как средоточие военных и невоенных инструментов государственной власти — этакое "объединение вообще всего" в некое единое целое, служащее целям Кремля. Это разновидность тотальной войны, где используется все — от культуры до киберконфликта. Это отражает убеждение главы Вооруженных сил России, что изменились "сами правила ведения войны".

Уже много лет как ясно, что как официальные, так и теневые российские группы действуют по указке Кремля. Россия давно делает грязную работу руками организованной преступности, и с глобальным охватом наемнической группировки "Вагнер" это "неофициальное оружие" российского государства будет лишь шириться. А за ним неизменно будет стоять зарубежная разведка СВР или внутренние спецслужбы вроде ФСБ или кровожадного, но безрукого ГРУ, столь топорно отравившего Скрипалей.

Я опасаюсь, что Путин уже просчитывает варианты нападения на Запад на тот случай, если захочет эскалации без военного ответа НАТО. Чем ответят Великобритания или НАТО, если диверсанты обрушат на Великобританию или Европу кибератаки, которые приведут к физическому повреждению складов горючего или даже их уничтожению? А на серию необъяснимых сбоев в работе подводных кабелей? Осуществим ли военный ответ, как утверждал в прошлом году адмирал Тони Радакин? Мы же так до сих пор и не выяснили, кто стоит за подрывом трубопровода "Северный поток — 2". Разве можем мы рисковать войной по малейшему подозрению? И Путин это понимает.

После статьи в The Telegraph о тайной подводной съемке местности, я составил письменный парламентский запрос о защите подводных кабелей: когда будет полностью введена в эксплуатацию наша первая платформа для их защиты — и как скоро появится вторая? Правда такова, что морская оборона — это область, Великобритания — прирожденный лидер, особенно в сотрудничестве с союзниками из Скандинавии и Северного и Балтийского морей в составе объединенного экспедиционного корпуса десяти стран. Все эти морские державы кровно заинтересованы в предотвращении российских диверсий в океане. Но история Британии уникальна, а наш военно-морской опыт не имеет себе равных, особенно среди наших североевропейских союзников.

Необходимость острейшая. Наш век станет веком борьбы между двумя версиями человечества: открытыми обществами вроде нашего и закрытыми, авторитарными, не гнушающимися никаких форм государственной власти для угнетения собственного народа и угроз другим. Мы не желали этой борьбы, но проиграть ее не можем — и не должны.

Мы не предвидели этих поползновений ни в России, ни в Китае: слишком долго наши лидеры пребывали в наивном убеждении, что правители этих стран разделяют наши взгляды и мысли. Ничего подобного. И как мы уже видели на примере Путина, война не только мыслима, но и даже необходима. При помощи своих шпионских кораблей в Северном море и на Балтике он угрожает расширить этот конфликт еще больше. Мы не можем эму этого позволить.

Боб Сили — депутат от острова Уайт, член комитета по иностранным делам. Имеет докторскую степень по российской военной стратегии.

Комментарии читателей:

Sara Harclerode

Тем временем правительство Великобритании каждый год снабжает Китай помощью в 400 миллионов фунтов стерлингов. Почему, спрашивается? Когда уже эти деньги пойдут на укрепление нашей собственной обороны?

Pradeep Chand

А чего вы еще ждете от русских, что они к вам с икрой придут? Мы уже много лет настроены против России и против Путина.

Charlotte James

А на что еще рассчитывать Британии, если она так яро поддерживает Украину?

Juliette Pickering

Я иной раз правда не понимаю, где настоящие новости, а где военная пропаганда. Но испугалась зато хорошенько — правительство, СМИ и власти этого добивались, да? Будь у меня деньги, я бы бросилась скупать в панике все подряд. Но увы, я живу от зарплаты до зарплаты, и затариться могу разве что туалетной бумагой и банками с печеной фасолью. Ах да, еще могу купить скотча и пленки — это спасет мой дом от радиоактивных осадков?

Paul Warrener

Депутат Боб Сили, вы — клоун! Вот и депутатствуйте себе в тряпочку, а анализ России предоставьте тем, кто в этом правда разбирается. Кабинетным стратегам тут не место. Докторская степень по российской военной стратегии? Ума не приложу, кто ее вам присудил. Ваша писанина больше на начальную школу тянет. Вы или откровенно глупы, или внушаемы — или и то, и другое.

Saint Christol

Ну тоже точка зрения. Хотя мне вот кажется, что русские если что и делают, то только из самообороны. Кто-нибудь вообще американцам верит?

Look Ahead

Бредятина какая-то. Боб, хлебни чайку, успокой нервишки. И пойди подреми малость.

Vitamin Dee

Хватит уже разжигать войну, а? У России нет ни малейшего резона нападать на Великобританию.

Colin HARRIS

Ты выдаешь желаемое за действительное. Увы, Россия крепко наживается на скачке цен на нефть и газ (при поддержке ОПЕК, Байдена и прочих борцов с переменой климата). Их госдолг — менее 20% ВВП, наш — более 100%.

Piggy Boon

Не заголовок, а крик отчаяния. Какая замануха!

Richie Rich

Мы по сути ведем опосредованную войну. Что же тут странного, что Путин поглядывает в нашу сторону?

Bobby Ewing

"Открытые общества вроде нашего". Вы всерьез думаете, что наше общество открытое? Полиция вламывается и заметает людей за "мыслепреступление". Наше собственное правительство месяцами держит нас взаперти — привитых! — чтобы и дальше наживаться на сомнительных контрактах на СИЗ. Напринимали новых законов против протестов. А с введением криптовалюты центробанка мы и вовсе окажемся под колпаком.

Joseph GRM B

А вы и дальше обобществляйте затраты и приватизируйте прибыли — и поглядите, чем все кончится.

Tina Jennings

Э-э-э, вообще-то это мы их газопровод взорвали в прошлом сентябре!

Автор статьи: Боб Сили — депутат от острова Уайт, член комитета по иностранным делам. Имеет докторскую степень по российской военной стратегии.