Блинкен: Китай хочет выглядеть приверженцем мира на Украине и вместе с этим помогать РФ

Пекин должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Москву "действительно уважать суверенитет Украины" и вернуть территории, вошедшие в ее состав, считает глава американской дипломатии

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Китайские власти хотят выглядеть в глазах международного сообщества сторонниками мира на Украине, но одновременно с этим оказывать поддержку России различными путями. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмму беседы опубликовал в четверг Госдепартамент.

Его попросили прокомментировать предложенный Пекином мирный план на Украине, а также российско-китайские отношения. "Я думаю, что Китай также пытается получить и то, и другое. Он хочет, чтобы его считали сторонником мира, и в то же время он продолжает поддерживать Россию различными способами, риторически отстаивая свою точку зрения в международных институтах <...>. И, как мы уже говорили несколько недель назад, даже рассматривает возможность предоставления России летальной помощи", - утверждал глава американской дипломатии.

Он добавил, что "некоторые мирные идеи, которые изложил Китай, являются позитивными". "Суверенитет должен быть в центре внимания", - подчеркнул Блинкен. По его мнению, Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию "действительно уважать суверенитет Украины" и вернуть территории, вошедшие в ее состав. Он считает, что "у Китая есть отношения с Россией, которые дают ему некоторые рычаги влияния". "Я не хочу преувеличивать, но это дает ему некоторые рычаги", - полагает Блинкен.

Говоря об отношениях Китая с Европой и США, он отметил: "Речь идет не о размежевании, а о снижении рисков. Это, например в случае экономических отношений, - поддерживать их, потому что они важны для всех нас, но убеждаться, что в критических секторах, где наша безопасность может быть под угрозой, стратегических отраслях, других проблемных местах, - страны [должны быть] очень осторожны с этим. У всех нас сложные и очень важные отношения и связи с Китаем".

В конце февраля МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.