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В США рассказали о затратах на F-22

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F-22 Raptor ВВС США летит вместе с двумя польскими F-16, авиабаза Ласк, Польша, 12 октября 2022 года
F-22 Raptor ВВС США летит вместе с двумя польскими F-16, авиабаза Ласк, Польша, 12 октября 2022 года.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Staff Sgt. Danielle Sukhlall

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели получить более 9 миллиардов долларов на сохранение боеспособности парка истребителей пятого поколения F-22 Raptor до 2030 года. Об этом пишет журнал Air & Space Forces со ссылкой на бюджетные документы.

Отмечается, что ВВС планируют получить 4,2 миллиарда долларов на закупки в период с 2024 по 2028 финансовый год и 1,74 миллиарда — на закупки до 2030 года. Также ВВС требуется 3,2 миллиарда долларов на исследования и разработки. В общей сложности ведомство может получить 9,06 миллиарда долларов на эксплуатацию F-22.

В частности, ВВС захотели 4,13 миллиарда долларов на модернизацию датчиков и 2,43 миллиарда на повышение надежности и ремонтопригодности самолетов. Также в бюджетные документы включили расходы на модернизацию двигателей, тренажеров и малозаметные дополнительные топливные баки.

В марте издание The Drive писало, что ВВС США запросили 241,12 миллиона долларов на модернизацию перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider в 2024 финансовом году.

В том же месяце министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам требуется 200 истребителей шестого поколения, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-22
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