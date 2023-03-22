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ВВС США запросили финансирование для модернизации «самого крутого» самолета

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Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния
Бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, разработанный для ВВС США, во время презентации в Палмдейле, Калифорния.
Источник изображения: Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили 241,12 миллиона долларов на модернизацию перспективного стратегического бомбардировщика B-21, называемого «самым крутым» самолетом. Об этом пишет The Drive.

Соответствующие средства ВВС США надеются получить в рамках программы, получившей название «Модернизация дальнего ударного бомбардировщика (B-21)», в 2024 финансовом году. В документе указано, что деньги запрашиваются, в частности, на интеграцию ракет Long Range Stand Off (LRSO) с самолетом.

В марте министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что первый полет перспективного стратегического бомбардировщика B-21 задерживается на несколько месяцев.

В январе издание 19FortyFive подсчитало, что ВВС США потратят 75 миллиардов долларов на закупку 100 бомбардировщиков B-21.

Впервые широкой публике самолет был представлен в декабре.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
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