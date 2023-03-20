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США сообщили о задержке первого полета стратегического бомбардировщика B-21

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B-21 Raider
B-21 Raider.
Источник изображения: techcult.ru

Первый полет перспективного стратегического бомбардировщика B-21 задерживается на несколько месяцев. Об этом со ссылкой на заявление министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнка Кендалла сообщает Defense News.

«Отстали от первоначального графика, который мы использовали для управления программой, на несколько месяцев», — сказал министр на конференции McAleese & Associates в Вашингтоне.

Тем не менее изданию в корпорации Northrop Grumman заявили, что первый полет B-21 должен состояться в 2023 году. «Программа остается в соответствии с базовым планом правительства по стоимости, графику и темпам производства», — сказали в компании.

В январе издание 19FortyFive подсчитало, что ВВС США потратят 75 миллиардов долларов на закупку 100 бомбардировщиков B-21.

Впервые широкой публике самолет был представлен в декабре.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Northrop Grumman
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