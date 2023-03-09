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ВВС США раскрыли требуемое число истребителей шестого поколения

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Концепт NGAD от марта 2021 года
Концепт NGAD от марта 2021 года.
Источник изображения: invoen.ru

Военно-воздушным силам (ВВС) США требуется 200 истребителей шестого поколения, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Число необходимых самолетов на конференции Air and Space 2023 в Колорадо раскрыл министр ВВС Фрэнк Кендалл. Его заявление передает The Drive.

Издание пишет, что, согласно концепции будущей боевой авиации, которой придерживаются ВВС США, вместе с 200 самолетами NGAD должны действовать 1000 современных беспилотников, отличающихся высокой степенью автономности, и 300 истребителей пятого поколения F-35.

The Drive напоминает, что в настоящее время ВВС США располагают около 200 истребителями пятого поколения F-22, которые планируется списать в ближайшие десять лет. Издание допускает, что подлежащие списанию самолеты будут заменены новыми.

В ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд назвал истребитель шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы NGAD, последним самолетом, созданным в США с использованием стелс-технологии.

В октябре компания Lockheed Martin показала иллюстрацию, на которой, предположительно, изображен создаваемый в рамках программы NGAD истребитель.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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