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Военное обозрение

Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете

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Источник изображения: topwar.ru

Журналисты одного из западных изданий, находясь в нетерпении, решили задать вопрос о времени и месте контрнаступления ВСУ секретарю СНБО Алексею Данилову. Напомним, что ранее в Киеве заявляли, что наступление, возможно, придётся отложить до лета ввиду плохой погоды и недостаточного числа дошедшей из стран НАТО до Украины военной техники. Но в западной прессе тут же дали понять представителям киевского режима, что в Вашингтоне и Брюсселе ждать лета в этом плане не намерены. В американских медиа стали появляться материалы, где прямо было сказано, что «контрнаступление необходимо начать весной». Материалы эти больше походят на директиву.

Данилов, отвечая на вопрос репортёров, заявил о том, что информация о времени и точном направлении контрнаступления «засекречена».

Секретарь СНБО:

На планете ею владеют не более 3-5 человек, которые непосредственно приближены к принятию решений.

По словам Данилова, нужно ориентироваться на слова президента Зеленского о том, что «стоит обойтись без деталей».

Данилов:

Если какие-то люди делают заявления о контрнаступлении, то это может не вполне соответствовать действительности. Этот вопрос абсолютно закрыт.

Секретарь украинского СНБО призвал иметь этот факт в виду.

Напомним, что ранее среди вероятных направлений наступления ВСУ назывались направления на Бахмут, на Донецк, на Угледар, а также запорожское направление – с попыткой выхода к границе с Крымом. О границе с Крымом часто заявляют и в офисе главы киевского режима, косвенно давая понять, что именно такая задача может ставиться перед командованием.

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Страны
США
Украина
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NATO
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