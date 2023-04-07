АПЛ «Вирджиния» вышла на ходовые испытания после ремонта на верфи в штате Нью-Гэмпшир

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Головная в серии ударная подводная лодка USS Virginia (SSN 774) класса Virginia Block 1 покидает Портсмутскую военно-морскую верфь (Портсмут в Нью-Гэмпшир, не путать с Портсмутской военно-морской верфью в штате Вирджиния) для ходовых испытаний после технического обслуживания и работ в сухом доке, которые начались 18 ноября 2018 г. Ремонт затянулся более чем на 4 года. Хотя, если этот ремонт - то что в США (НАТО) называют "ремонтом в середине жизненного цикла", то возможно и нормальные сроки. SSN-774 Virginia - первая подводная лодка этого класса в составе ВМС США. Спущена на воду в 2004 году.

Портсмут Navy Yard является верфью ВМС США. Верфь занимается капитальным ремонтом, ремонтом и модернизацией подводных лодок ВМС США. Хотя она номинально является государственной верфью, несколько корпораций (например, Delphinius Engineering из Эддистона, Пенсильвания; Oceaneering International из Чесапика, штат Вирджиния; Orbis Sibro из Маунт-Плезант, Южная Каролина и QED Systems Inc. из Вирджиния-Бич, штат Вирджиния) производят техническое обслуживание и модернизацию АПЛ там согласно объявлениям о государственных контрактах.

Кроме военно-морского флота, на ВМБ, в июне 2010 года в PNSY, был передислоцирован рекрутинговый батальон армии США с закрытой военно-морской авиабазы ​​Брансуик. Береговая охрана США использует Портсмутскую военно-морскую верфь как порт приписки для катеров Reliance, Tahoma и Campbell.

В PNSY ведутся серьезные работы по строительству и модернизации инфраструктуры. В 2020 финансовом году ВМС США подписали контракты на реконструкцию здания связи, строительство бассейна для защиты от наводнений и удлинение подкрановых рельсов в сухом доке №1, модернизацию подкрановых рельсов в сухом доке № 2, реконструкцию зданий и реализацию различных проектов на достроечной набережной. Летом 2021 года подписано несколько контрактов на покупку и установку трех водоотливных насосов производительностью 12000 галлонов (более 54500 л) в минуту для расширения сухого дока №1, на продолжение строительства комплекса сухого дока №2. Также законтрактовано начало строительства берегового сооружения для подводных лодок класса «Вирджиния» (здание 178) - контракт на 1,73 миллиарда долларов на строительство сухого дока для технического обслуживания и модернизации подводных лодок класса «Вирджиния».