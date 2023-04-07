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Военное обозрение

Британская пресса: Авианосец HMS Queen Elizabeth направится в Средиземное море «сдерживать» Россию

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания направляет в Средиземное море авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth. Об этом сообщает издание The Times. В Средиземное море корабль прибудет в 2023 году во главе авианосной ударной группы.

Как отмечает британская пресса, авианосец будет возглавлять ударную группу в регионе в четвертый раз за последние четыре года. Его присутствие должно продемонстрировать России «военную мощь» Соединенного королевства. Правда, относительно мощи британского флота все же есть вопросы: то же издание The Times пишет, что Королевский флот не смог развернуть вместе с HMS Queen Elizabeth авианосец HMS Prince of Wales, поскольку он находится на ремонте.

Напомним, что HMS Prince of Wales столкнулся с техническими проблемами вскоре после того, как отправился в плавание. Поскольку корабль не отошел еще далеко от берега, ему приказали вернуться на военно-морскую базу Королевского флота в Портсмуте. Авианосцу пришлось возвращаться на базу на одном гребном винте. Это уже не первая подобная поломка авианосца. Ранее он ломался из-за затопления машинного отделения.

Британское военно-морское командование уделяет большое внимание авианосцу HMS Queen Elizabeth. В штабе флота обращают внимание, что с этого авианосца можно запускать самолеты-истребители F-35, которые могут оперировать, в том числе, и в районе Черного моря. Напомним, что сам авианосец был построен в декабре 2017 года, а в 2020 году достиг полной боевой готовности. На авианосце могут размещаться 12 самолетов-истребителей F-35B и 14 вертолетов, а также 250 морских пехотинцев. Экипаж авианосца вместе с авиационным персоналом составляет около 1,5 тысяч военнослужащих.

В любом случае, вряд ли присутствие ударной группы во главе с британским авианосцем в Средиземном море произведет действительно сильное впечатление на российские вооруженные силы. У России тоже есть, чем ответить на такую «демонстрацию мощи».

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Проекты
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Авианосец
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