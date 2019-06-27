Несуществующий российский авианосец "превзошел" британский

Предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), заявил ТАСС научный руководитель "Крыловского государственного научного центра" (КГНЦ) Валерий Половинкин.

"Они примерно одинаковы по водоизмещению, но по числу летательных аппаратов, автономности и, самое главное, числу точек старта летательных аппаратов преимущество концепт-проекта Крыловского центра имеет место", — сказал инженер.

По его словам, преимущество российского проекта аваносца с газотурбинной энергетической установкой достигнуто за счет конструкции обводов корпуса, позволяющей увеличить площадь палубы.

В марте Половинкин заявил, что внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов.

Россия располагает единственным действующим авианосцем "Адмирал Кузнецов", построенным в СССР. Корабль в настоящее время находится на ремонте.

Британский авианосец Queen Elizabeth с интегрированной электрической двигательной системой стал первым в одноименной линейке. Запланировано введение еще одного такого корабля. Queen Elizabeth спущен на воду в 2014-м, в 2020-м планируется его принятие на вооружение. В длину авианосец достигает 284 метров, в ширину — 73 метра. Способен развивать скорость до 25 узлов. Рассчитан на размещение до 36 истребителей Lockheed Martin F-35B Lightning II и до 14 вертолетов.