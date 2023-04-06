Войти
ТАСС

В Пентагоне назвали приоритетом военных поставок Украине средства ПВО

344
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Об этом рассказал американский военачальник адмирал Кристофер Грейди, выступая на форуме по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают приоритетом военных поставок Украине на данном этапе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в среду заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди.

"Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", - сказал американский военачальник, выступая на форуме по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

И. о. генерального инспектора Агентства международного развития США Николь Анджарелла признала 29 марта, что ее аппарат получил за последние 11 месяцев 178 сигналов о потенциальной коррупции и тому подобных нарушениях при освоении Киевом американской помощи. Это на 556% больше, чем за предыдущий 11-месячный период, сообщила специалист. В то же время она заверила, что пока "нет серьезных, уголовных выводов, связанных с помощью Агентства международного развития США Украине".

Российские должностные лица неоднократно предупреждали об угрозе расползания вооружений, поставляемых на Украину, по другим регионам мира. Наряду с этим, комментируя военную помощь Запада Киеву, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 27 марта интервью "Российской газете" подчеркнул, что НАТО превратилась в сторону конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Похожие новости
27.02.2023
Зачем Китаю мирный план по Украине
27.01.2023
Патрушев заявил, что Запад ведет поход против России
25.08.2022
У Запада проблемы не с Путиным, а со всей Россией
10.02.2022
Герасимов прибыл в Белоруссию, где пройдут совместные военные учения
25.11.2021
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
09.07.2020
JB Press (Япония): впервые в истории! Детальный анализ ядерной доктрины России
23.06.2015
Глава Пентагона: США не стремятся ни к холодной, ни к горячей войне с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 12:21
  • 47638
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем