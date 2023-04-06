В Пентагоне назвали приоритетом военных поставок Украине средства ПВО

Об этом рассказал американский военачальник адмирал Кристофер Грейди, выступая на форуме по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают приоритетом военных поставок Украине на данном этапе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в среду заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Кристофер Грейди.

"Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона", - сказал американский военачальник, выступая на форуме по безопасности в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

И. о. генерального инспектора Агентства международного развития США Николь Анджарелла признала 29 марта, что ее аппарат получил за последние 11 месяцев 178 сигналов о потенциальной коррупции и тому подобных нарушениях при освоении Киевом американской помощи. Это на 556% больше, чем за предыдущий 11-месячный период, сообщила специалист. В то же время она заверила, что пока "нет серьезных, уголовных выводов, связанных с помощью Агентства международного развития США Украине".

Российские должностные лица неоднократно предупреждали об угрозе расползания вооружений, поставляемых на Украину, по другим регионам мира. Наряду с этим, комментируя военную помощь Запада Киеву, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 27 марта интервью "Российской газете" подчеркнул, что НАТО превратилась в сторону конфликта на Украине.