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ТАСС

Турция заявила, что выступила в НАТО за завершение конфликта на Украине путем дипломатии

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Глава турецкого МИД сообщил, что указал на это в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран - членов альянса в Брюсселе

АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что указал в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе на необходимость завершения конфликта на Украине путем дипломатии.

"В ходе наших контактов мы указали на необходимость завершения войны на Украине путем переговоров и дипломатии", - подчеркнул он на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на его странице в Twitter.

На фоне поставок странами Запада вооружений на Украину Анкара ранее неоднократно выступала с предложением стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. В Турции также проходили консультации между российскими и украинскими делегациями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны Владимиру Зеленскому вести диалог с Кремлем, а западные государства "не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе". В связи с этим, по его словам, "говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится". 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
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