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Военное обозрение

Подтвердилась информация о намерении закупки для ВСУ польских БТР Rosomak на средства США и ЕС

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе визита в Варшаву главы киевского режима Владимира Зеленского планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере поставок военной техники на Украину, в том числе колесных бронетранспортёров Rosomak.

Со слов премьер-министра Матеуша Моравецкого, в числе прочего речь идёт о закупке для ВСУ ста БТР Rosomak за счёт средств США и ЕС. Пока что это не твёрдый заказ, а декларация о намерениях.

Очевидно, что машины будут в разной комплектации, с различным вооружением

- заявили в компании PGZ, производящей Rosomak.

В самой Польше на вооружении состоят БТР данной модели с обитаемыми башнями Hitfist, а в прошлом году были заказаны машины и с дистанционно управляемым модулем ZSSW-30. Имеются и специализированные версии: командирская модификация, машины медицинской эвакуации, технической разведки или мобильные миномёты Rak.

При этом, возможно, что техника для ВСУ получит совершенно новую начинку. На днях стало известно, что украинская компания «Спецтехноэкспорт» заключила контракт с австралийской фирмой EOS на поставку в 2023-2024 годах ста «тяжёлых дистанционно управляемых модулей вооружения» (конкретный тип не назван) общей стоимостью $80 млн. Данные модули могут предназначаться как раз для оснащения закупаемых у Польши БТР Rosomak.

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