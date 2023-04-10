Польша в программах военной помощи ВС Украины западными странами

ЦАМТО, 7 апреля. Ниже представлены основные программы поставок Польшей вооружения и военной техники ВСУ в хронологическом порядке с момента начала Россией специальной военной операции по настоящее время.

На текущий момент Польша занимает третье место в перечне крупнейших поставщиков военной помощи Украине, уступая только США и Великобритании.

Обзор составлен на основе сообщений российских и западных СМИ.

По состоянию на конец апреля 2022 года Польша передала Украине вооружение на сумму более 1,6 млрд. долл., заявил 23 апреля пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд. злотых, это более 1,6 млрд. долл.", – написал П.Мюллер в Twitter, ссылаясь на информацию, полученную от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

По информации польских СМИ, Польша по состоянию на 30 мая 2022 года передала Украине 18 ед. (первый дивизион) 155-мм самоходных гаубиц "Краб". Польша также обучила около 100 украинских артиллеристов применению гаубиц.

В ближайшие месяцы на Украину будут отправлены еще три дивизиона 155-мм самоходных гаубиц "Краб". Хотя условия поставки первого дивизиона точно неизвестны (вероятно, безвозмездная передача), теперь речь идет о продаже СГ "Краб".

По данным Dziennik.pl, 31 мая стороны подписали соглашение на поставку ВС Украины трех дополнительных дивизионов "Краб" (от 54 до 72 гаубиц). Стоимость контракта составляет около 3 млрд. злотых (700 млн. долл.). По информации издания, соглашение подписано при активном содействии Министерства госимущества, Министерства национальной обороны и Канцелярии премьер-министра Польши.

Украина стала первым экспортным заказчиком польского "гибрида" южнокорейского шасси и британской башни, а боевые действия на украинском ТВД могут стать "клондайком" для польской оборонной промышленности, поскольку такого крупного экспортного контракта она не получала уже несколько десятков лет.

Установки будут производиться на предприятии компании Huta Stalowa Wola, входящей в состав Польской оружейной группы (Polska Grupa Zbrojeniowa – PGZ). Однако поскольку заявлено, что поставки будут осуществляться в ближайшие несколько месяцев, а в настоящее время производственные мощности HSW позволяют выпускать только 20-30 ед. СГ "Краб" в год, ВСУ, вероятно, получат как подготовленные к передаче заказчику, так и уже поставленные ВС Польши установки.

Ускоренная поставка объясняется тем, что на текущий момент артиллерия является одним из важнейших, если не самым важным средством ведения боевых действий на Украине.

Вопрос с боеприпасами для гаубиц по-прежнему остается проблемой, поскольку польская промышленность пока их самостоятельно не производит. Однако, вероятно, боеприпасы смогут предоставить США, либо Республика Корея.

Ранее Польша передала ВС Украины танки Т-72М1 (по сообщениям, 232 ед.), самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", РСЗО "Град", переносные зенитные ракетные комплексы "Перун", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, несколько десятков БЛА Warmate польской компании WB Electonics и большое количество боеприпасов.

В августе 2022 года Украина при поддержке польского правительства получила новую партию из 5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Реализация проекта началась компанией SpaceX в феврале 2018 года.

"При поддержке польского правительства – это 100% их помощь – мы получили новую партию Starlink. Пять тысяч для нужд нашей страны. То есть уже около 20 тысяч Starlink будут в Украине с получением этой партии", – приводит слова М.Федорова издание УНН.

По его словам, вся критически важная инфраструктура получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои с электроснабжением и интернетом.

Ранее глава украинской государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь заявил, что Украина уже имеет единое роуминговое пространство с Европой, а также обеспечена резервным каналом связи от Starlink (компания зарегистрирована как оператор предоставления услуг) на льготных условиях.

Польша передала Украине большое количество запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29, сообщил в мае 2022 года портал Onet.

Ранее речь шла о передаче Польшей Украине самолетов МиГ-29. Однако договоренность об этом не была достигнута на уровне НАТО.

"Вместо истребителей МиГ-29 Польша передала Украине большое количество запасных частей и вооружения для этих машин", – говорится в сообщении.

"Благодаря этим поставкам воздушные силы Украины могут постоянно поддерживать оставшийся парк этих самолетов в состоянии боеготовности", – отмечает издание.

Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП, сообщил 25 октября 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Польша – второй крупнейший донор украинской армии: 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения", – заявил М.Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Польша поставила Украине зенитные ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства, сообщил 7 декабря 2022 года министр-член совета министров республики Михал Дворчик.

Комплекс С-125 был принят на вооружение в СССР в 1961 году. Несколько сотен ЗРК С-125 было поставлено на экспорт. По данным из открытых источников, в распоряжении польских военных имеются 17 таких комплексов.

Польша потребует от ЕС компенсации стоимости танков, переданных Украине, заявил 25 января 2023 года премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков "Leopard-2" в рамках международной коалиции. До этого Варшава уже передала Украине около 250 танков Т-72.

"Да, мы обратимся, конечно, к Европейскому союзу за компенсацией расходов. Это будет очередная проверка доброй воли ЕС", – сказал М.Моравецкий.

"Европейский союз должен компенсировать нам эти расходы, и я надеюсь, что так и произойдет", – добавил он.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил 27 января, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с 14 танками "Leopard-2".

"Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками "Leopard-2", – написал А.Ермак в своем Telegram-канале.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак инициирует создание коалиции по снабжению Украины современной бронетехникой.

"По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками "Leopard-2A4", рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", – написал М.Блащак 30 января в Twitter.

Польша передала Украине первую партию из четырех танков "Leopard-2А4", заявил 24 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

Польша передала Украине очередные 10 танков "Leopard 2А4", сообщил 9 марта вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы передали очередные 10 танков "Leopard-2А4" Украине", – сказал М.Блащак.

Ранее Польша уже передала Украине 4 танка "Leopard-2А4".

Польша приступает к созданию хаба по обслуживанию передаваемых ВС Украины ОБТ "Leopard", запчасти к которым в дефиците и не производятся уже 20 лет, сообщил 9 марта вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Ранее сообщалось, что Польша уже передала Украине 14 танков "Leopard-2А4".

"Мы приступаем к организации хаба, который будет отвечать за сервис и ремонт тех танков, которые поступили или скоро поступят на Украину. Этот хаб будет на предприятии "Бумар-Лабенды" (на механическом заводе "Бумар-Лабенды" в Гливицах – ред.)", – сказал М.Блащак.

Он отметил, что основной проблемой в обслуживании данных танков сейчас является дефицит запчастей. "Мы говорим на эту тему с моим немецким коллегой. Вызовом являются запасные части для этих танков. 20 лет назад прекращено производство этих запчастей. Мы готовы возобновить это производство, конечно, в сотрудничестве с Германией, ведем диалог, чтобы привести к тому, что танки "Leopard", которые попали или попадут на Украину, обслуживались и ремонтировались в Польше", – добавил польский министр.

Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak, сообщил 1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вчера (31 марта) я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 БТР Rosomak", – отметил он.

По словам М.Моравецкого, "оплата за БТР Rosomak будет произведена из получаемых нами европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина", – добавил польский премьер.

Как уточнил глава Польской оружейной группы (PGZ) Себастьян Хвалек, Польша поставит Украине бронетранспортеры Rosomak с различными вариантами вооружения.

С.Хвалек выразил уверенность в том, что Финляндия, которая владеет лицензионными правами на производство Rosomak, согласится на их производство для Киева "как новый член НАТО".

Польский БТР Rosomak – это колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 мм.

Польша передаст Украине в целом 14 МиГ-29, оставив у себя МиГи, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским 5 апреля в Варшаве.

Ранее А.Дуда сообщил, что Польша передает Украине очередные четыре истребителя МиГ-29 после того, как недавно уже передала четыре.

"Мы готовы... передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В то же время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны", – сказал А.Дуда.

"В перспективе, когда они будут постепенно вытесняться новыми самолетами, поступающими в наше распоряжение, думаю, что мы в будущем передадим весь оставшийся у нас флот МиГ-29 Украине, если еще будет такая необходимость", – добавил он.

Польский президент подчеркнул, что для передачи модернизированных МиГ-29 необходимо будет разрешение союзников по НАТО, так как они имеют натовское оборудование, в том числе оборудование связи, отмечает агентство.

Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых боеприпасов, сообщил 6 апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

"Договорились с Польшей о совместном производстве танковых боеприпасов калибром 125 мм. Во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум 5 апреля подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя", – написал А.Камышин в своем телеграм-канале.