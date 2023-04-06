В Пентагоне заявили о скором начале обучения ВСУ по применению в бою танков Abrams

Представитель ведомства высокого ранга уточнил, что подготовка еще не началась, так как все еще работают над получением необходимого оборудования

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга.

По его словам, подготовка еще не началась, поскольку американское военное ведомство все еще работает над получением необходимого оборудования. "Мы ожидаем, что это произойдет относительно скоро", - подчеркнул представитель министерства.

В прошлом месяце Минобороны США сообщило, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени 2023 года. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой.

Ранее Пентагон сообщил, что подготовил более 7 тыс. украинских военнослужащих с момента начала специальной военной операции РФ на Украине. В настоящее время США и их 26 союзников и партнеров проводят обучение более 11 тыс. украинских военнослужащих.