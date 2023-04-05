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ЦАМТО

ВМС Индонезии в ближайшие месяцы получат два заказанных в Германии корабля противоминной обороны MCMV-60

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Тральщик MCMV 47
Тральщик MCMV 47 класса Koster.
Источник изображения: saab.com

ЦАМТО, 4 апреля. ВМС Индонезии в ближайшие месяцы получат два заказанных в 2019 году корабля противоминной обороны MCMV-60, построенных на верфи немецкой компании Abeking and Rasmussen в Лемвердере.

Как сообщает ресурс SURYA.co.id, начальник штаба ВМС (командующий) адмирал Мухаммед Али заявил, что ходовые испытания головного судна завершаются. Как ожидается, первый тральщик отправится из Германии в Индонезию в мае 2023 года. Второй корабль ПМО будет отправлен заказчику спустя несколько месяцев. Как отмечается, длительность морского перехода составляет около двух месяцев.

Спуск на воду обоих кораблей состоялся 12 октября 2022 года. Одновременно прошли церемонии имянаречения. Головное судно получило название "Остров Фани" (Pulau Fani), второе – "Остров Фанильдо" (Pulau Fanildo).

Новые корабли ПМО по проекту MCMV-60 заменят устаревшие тральщики класса "Пулау Ренгат" (Pulau Rengat), принятые на вооружение в марте 1988 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индонезии подписало контракт на проектирование и строительство двух кораблей противоминной обороны (MCMV – Mine Counter-Measure Vessel) для ВМС страны с компанией Abeking & Rasmussen 1 января 2019 года. Церемония резки первой стали для строительства кораблей состоялась на предприятии в Лемвердере (Германия) 26 ноября 2020 года.

Новые суда представляют собой усовершенствованную версию состоящего на вооружении ВМС Германии с начала 1990-х годов тральщика-искателя мин класса "Франкенталь". Компания Abeking & Rasmussen не раскрыла детали установленного на борту кораблей оборудования, но указала, что в качестве полезной нагрузки будет применяться усовершенствованная ГАС миноискания и беспилотные подводные аппараты.

По информации компании-субподрядчика, MAN Energy Solutions, каждое судно будет оснащено гибридной силовой установкой MAN, включающей два двигателя MAN 12V175D-MM номинальной мощностью 2220 кВт при 1900 об./мин., систему MAN Alpha CPP с двумя гребными винтами и системой управления Alphatronic 3000 для эффективного и гибкого маневрирования. Вспомогательный режим PTI (Power-Take-in) будет использоваться для бесшумной работы во время траления мин (низкая скорость с питанием только от дизель-генераторов).

По информации ВМС Индонезии, тральщики MCMV-60 с корпусом из немагнитной стали будут иметь большие размерения по сравнению с немецкими "Франкенталь": длина кораблей составит 61,4 м, ширина – 11,1 м.

Стоимость проекта достоверно неизвестна. В конце 2018 года сообщалось, что правительство Индонезии выделило для замены двух тральщиков класса "Пулау Ренгат" около 204 млн. долл. Финансирование закупки планируется осуществлять за счет иностранных оборонных кредитов.

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Кредитование
Страны
Германия
Индонезия
Компании
MAN
Проекты
2020-й год
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