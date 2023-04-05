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Военное обозрение

Американские компании ВПК объединились с целью создания нового «самолета Судного дня» для управления ядерной триадой США

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военно-промышленные компании Northrop Grumman, Lockheed Martin Skunk Works и Raytheon Intelligence and Space объединятся с целью совместной разработки нового самолета командования и управления E-XX для ВМС США, который может быть использован в случае ядерной войны. О консолидации трех крупнейших концернов американского ВПК для создания нового «самолета Судного дня» сообщает военно-аналитическое издание Defense News.

Новые командно-штабные самолеты должны заменить воздушный флот из 16 самолетов E-6B Mercury, выполняющих миссии координации и управления американскими вооруженными силами (система TACAMO). Подразумевается, что в случае экстренной ситуации они примут на борт военное и политическое руководство Соединенных Штатов, которое будет осуществлять командование и устанавливать связь в первую очередь с триадой стратегических систем доставки ядерного оружия США, включая подводные лодки.

В качестве платформы для нового самолета будет использован военно-транспортный Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules версии C-130 с удлиненным фюзеляжем. По требованию командования ВМС США, на новом самолете будет установлена низкочастотная система связи разработки компании Collins Aerospace.

На модернизацию системы TACAMO в текущем финансовом году в бюджете ВМС заложено 213,7 млн долларов, что позволит произвести три испытательных самолета E-XX. Директор Northrop Grumman по программам многодоменного командования и контроля Генри Сир сообщил Defense News, что ВМС, вероятно, купят в общей сложности еще девять самолетов и планируют заключить контракт на поставку E-XX в первом квартале 2025 финансового года.

Пентагон настаивает на скорейшем производстве новых самолетов взамен E-6B, поэтому в них будут использоваться в основном существующие технологии и конструкторские решения. Наибольшая модернизация произойдет в части установки новой системы связи.

E-XX предназначен для использования существующих возможностей, которые могут быть задействованы в ближайшей перспективе

— сообщил изданию Сир.

По его словам, в сфере управления ядерными силами лучше использовать проверенные временем технические решения, чем рисковать, экспериментируя, пусть и с перспективными, новинками.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
E-6 Mercury
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
Ядерный щит
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