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Минобороны США обновит систему космической связи для ядерной войны

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Источник изображения: © AP Photo / Airman 1st Class Ian Dudley/U.S. Air Force

Минобороны США выбрало американские компании Lockheed Martin и Raytheon для разработки в рамках программы Evolved Strategic Satcom (ESS) защищенной от ядерного удара обновленной системы космической связи. Об этом сообщает SpaceNews.

Каждая из компаний выиграла от Космических сил Соединенных Штатов средства в размере 30 миллионов долларов, предполагающие создание прототипа секретной наземной системы связи со спутниками, предназначенной для работы в случае ядерной войны. На разработку прототипов отводится 18 месяцев.

Конкурентом Lockheed Martin и Raytheon в разработке ESS выступают американские компаний Boeing и Northrop Grumman. Всего Пентагон планирует потратить на соответствующую программу в течение следующих пяти лет 6,5 миллиарда долларов. В перспективе спутники ESS должны заменить космические аппараты Advanced Extremely High Frequency (AEHF).

В апреле издание Defense News сообщило, что крупнейшие американские военно-промышленные корпорации Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon объединились для участия в тендере на создание E-XX, известного как «самолет Судного дня».

В апреле 2022 года Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J Take Charge And Move Out (TACAMO) — «самолета Судного дня», предназначенного для управления подводными лодками с баллистическими ракетами.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
Ядерный щит
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