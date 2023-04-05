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Военное обозрение

Спикер ВВС Украины: У нас пять истребительных бригад с Су-27 и МиГ-29, но нам всё равно нужны западные самолёты

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель Воздушных сил ВСУ в эфире так называемого всеукраинского телемарафона сделал заявление по поводу состояния вида войск на Украине.

По словам Юрия Игната, ВС ВСУ (ВВС) пополняются боевой авиацией вследствие решения «партнёров и союзников». Игнат назвал «историческим шагом» передачу Польшей истребителей МиГ-29.

Спикер ВС ВСУ:

У нас на вооружении теперь есть пять истребительных бригад: две – Су-27 и три – МиГ-29. Но нам всё равно требуются западные самолёты

Игнат добавил, что потребность ВВС в западных истребителях связана с тем, что «предоставленные партнёрами самолёты морально устарели».

При этом официальный представитель Воздушных сил ВСУ не сообщил о том, что российские войска сбили уже несколько истребителей советского образца, поставленных из восточноевропейских стран НАТО киевскому режиму.

Украинское командование, напомним, рассчитывает на получение американских истребителей F-16. Несколько украинских лётчиков уже проходят обучение пилотированию этих самолётов, находясь на территории Соединённых Штатов Америки. Это лишний раз подтверждает тот факт, что при развитии ситуации в таком ключе, в котором она развивается сейчас, F-16 Украине всё же могут быть поставлены.

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
Су-27
Проекты
NATO
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