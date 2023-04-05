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Вестник Мордовии

Уничтожено более 1000 Т-64: танков этого типа скоро не останется в ВСУ

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Источник изображения: Фото: "Уголок Ситха"

Российские воины-освободители превратили в металлолом большую часть находившихся на вооружении украинских вооруженных формирований танков Т-64 различных модификаций.

Как отмечает проект "РГ: русское оружие", по данным различных западных источников, до начала специальной военной операции ВСУ эксплуатировали в своих частях и соединениях, а также содержали на базах хранения около 1300 единиц такой техники. К началу же текущего года в строю их оставалось менее трех сотен.

Чуть ли не каждый день поступает информация об уничтожении на том или ином участке очередного "шестьдесят четвертого", часто сразу сообщается о нескольких взорванных или сожженных образцах.

Создается впечатление, что при таких темпах утилизации тяжелых гусеничных машин выпуска харьковского завода транспортного машиностроения скоро не останется.

По мнению российских военных экспертов, Т-64 совсем не берегут, потому что склады запасных частей, мощности по их ремонту и модернизации поражены ударами Воздушно-космических сил РФ, а в Польше, Чехии, Словакии возможностей реанимировать данные изделия нет.

Поэтому командование ВСУ в настоящее время делает ставку на танки западного производства, а также на модернизированные в странах бывшего Варшавского договора образцы. Например, на Т-72ЕА, получившие стараниями компании Excalibur Army навесную динамическую защиту, ночные тепловизионные прицелы, 840-сильные двигатели.

Т-64 были приняты на вооружение Советской армии в 1966 году. Через десять лет в войска стали поступать Т-64Б, которые в 1985 году были доведены до уровня БВ. Они и стали наиболее массой модификацией на Украине. Их пытались модернизировать, однако появившийся в 2005 году БМ "Булат" не оправдал возлагавшихся на него надежд. В результате их было выпущено около сотни и в настоящее время почти уже не осталось. Т-64БВ образца 2017 года также оказался очень посредственным вариантом с невысокими боевыми характеристиками, в том числе слабой живучестью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
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