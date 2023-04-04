Кремль: тезис о превентивном ударе включен в концепцию внешней политики из-за агрессивного развития событий

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Включение в новую концепцию внешней политики тезиса о превентивном ударе потребовалось в связи с агрессивным развитием событий вокруг России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практика превентивного использования широко применялась и применяется многими странами в мире. Прежде всего, речь идет о странах коллективного Запада. И развитие событий, в том числе агрессивное развитие событий вокруг нас, делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, в связи с чем в новой концепции внешней политики появился тезис об использовании Вооружённых сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников.

Обновление концепции произошло "в свете новых реалий", заявил Песков.